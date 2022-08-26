Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 установил новый рекорд, преодолев планку в 500 тысяч часов налета, сообщает агентство «Анадолу».

Ударный дрон производства Baykar Defense считается одним из лучших в мире в своем классе.

В классе тактических дронов Bayraktar TB2 зафиксировал показатель в 27 часов и 3 минуты безостановочного полета. Дрон может подниматься на высоту до 27 030 футов (более 8 км). Помимо военных целей, Bayraktar TB2 применяются при мониторинге лесной полосы для борьбы с пожарами, а также при поисково-спасательных операциях.

Этот летательный аппарат поступил на баланс Вооруженных сил Турции в 2014 году. Bayraktar TB2 успешно используется силами безопасности в антитеррористических операциях как внутри страны, так и за ее пределами. Дроны активно применялись в операциях ВС Турции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии, также беспилотники превосходно зарекомендовали себя в ходе войны за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации и в Украине.

Интерес к турецкому ударному беспилотнику Bayraktar TB2 растет во всем мире. Экспортные контракты подписаны с 23 странами, в том числе с Украиной, Катаром, Азербайджаном и Польшей. Польша стала первой страной НАТО и Европейского союза, закупившей ударные дроны турецкого производства.

Продолжаются переговоры и с другими странами, проявившими внимание к турецким беспилотникам. За последние месяцы стало известно об интересе со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и др. Рассматривают возможность покупки или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

По данным Ассамблеи экспортеров Турции, только в 2021 году компания Baykar поставила за рубеж беспилотных летательных аппаратов на сумму в $664 млн. На сегодняшний день до 90% доходов Baykar аккумулируются за счет экспортных поступлений.