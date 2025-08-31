Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил в китайском издании People’s Daily статью «Общий путь ради мира и справедливости». Текст опубликован на китайском и английском языках.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция на протяжении истории была мостом между цивилизациями. По его словам, в основе внешней политики страны лежит укрепление доверия, сохранение каналов диалога и стремление к мирному урегулированию кризисов.

«С этой позицией мы вносим вклад как в стабильность региона, так и в безопасность мирового сообщества. Мы прилагаем усилия, чтобы утверждались мир, стабильность и диалог», — отметил Эрдоган.

Глава государства напомнил о роли Турции в реализации Черноморской зерновой инициативы. Он отметил, что благодаря соглашению была обеспечена продовольственная безопасность миллионов людей.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара собрала Россию и Украину за столом переговоров в Анталье и Стамбуле, открыла гуманитарные коридоры и способствовала обмену пленными. Президент добавил, что Турция вновь приняла переговоры в июле 2025 года в Стамбуле.

«У войны нет победителей. У справедливого мира не будет проигравших», — заявил он.

Эрдоган указал, что современный мир сталкивается с беспрецедентным количеством кризисов. По его словам, международная система не справляется с вызовами и не защищает права невинных людей.

«События в Газе, оккупация и убийства со стороны Израиля — это самое наглядное проявление этой несправедливости», — отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что позиция Турции по Газе ясна.