Турция и Китай — два древних центра цивилизаций
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция и Китай как два древних центра цивилизаций играют ключевую роль в построении справедливого и мирного будущего
Реджеп Тайип Эрдоган и Си Цзиньпин / AA
31 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил в китайском издании People’s Daily статью «Общий путь ради мира и справедливости». Текст опубликован на китайском и английском языках.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция на протяжении истории была мостом между цивилизациями. По его словам, в основе внешней политики страны лежит укрепление доверия, сохранение каналов диалога и стремление к мирному урегулированию кризисов.

«С этой позицией мы вносим вклад как в стабильность региона, так и в безопасность мирового сообщества. Мы прилагаем усилия, чтобы утверждались мир, стабильность и диалог», — отметил Эрдоган.

Глава государства напомнил о роли Турции в реализации Черноморской зерновой инициативы. Он отметил, что благодаря соглашению была обеспечена продовольственная безопасность миллионов людей.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара собрала Россию и Украину за столом переговоров в Анталье и Стамбуле, открыла гуманитарные коридоры и способствовала обмену пленными. Президент добавил, что Турция вновь приняла переговоры в июле 2025 года в Стамбуле.

«У войны нет победителей. У справедливого мира не будет проигравших», — заявил он.

Эрдоган указал, что современный мир сталкивается с беспрецедентным количеством кризисов. По его словам, международная система не справляется с вызовами и не защищает права невинных людей.

«События в Газе, оккупация и убийства со стороны Израиля — это самое наглядное проявление этой несправедливости», — отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что позиция Турции по Газе ясна.

«В центре нашей политики всегда стоит человек и права человека. Анкара продолжает работу ради защиты мирных жителей, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и достижения устойчивого прекращения огня», — отметил он.

Эрдоган вновь напомнил, что «ключ к справедливому миру на Ближнем Востоке — создание независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

В статье отмечено, что меры ради регионального мира должны включать экономические связи, инфраструктурные проекты, энергетику и культурный обмен.

Турция, по словам Эрдогана, продолжит укреплять глобальную стабильность, наращивать гуманитарный потенциал и предлагать решения на многосторонних площадках.

Президент указал, что саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине, станет важной площадкой для обмена позициями.

«Будучи страной-наблюдателем, Турция будет поднимать вопросы мира, развития, безопасности и справедливости в международных отношениях. Мы видим в этом нашу обязанность», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган напомнил, что Турция и Китай — это древние цивилизации, расположенные на востоке и западе Азии. Он отметил, что отношения между Анкарой и Пекином с момента установления дипломатических связей в 1971 году развиваются во всех сферах: политике, экономике, науке и культуре.

«Мы придаем большое значение продвижению этих связей на основе взаимного уважения и принципа взаимного выйгрыша», — сказал президент.

Президент Турции заключил: «Мы верим, что объединение международного сообщества, в котором Китайская Народная Республика является одним из ведущих акторов, откроет двери к более справедливому и процветающему миру».

