Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии выпуска Национального университета обороны, прошедшей в Военной академии сухопутных войск.

Эрдоган напомнил, что мероприятие совпало с Днем Победы 30 августа.

«В этот день наш народ вновь показал, что не примет унижения и порабощения, заявив об этом всему миру. Народ Турции никогда не склонится перед неволей», — сказал он.

Президент пожелал успехов выпускникам академии, подчеркнув их роль в укреплении Вооруженных сил. Он отметил интерес к Университету обороны со стороны дружественных стран.

Эрдоган заявил, что в военной подготовке за девять лет удалось преодолеть последствия предательства FETÖ.

«Мы преодолели последствия и восстановили систему военной подготовки. После 15 июля были те, кто потирал руки, ожидая слабости Вооруженных сил Турции. Все они потерпели поражение», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что попытка переворота 15 июля 2016 года, которая была «планом, вынашивавшимся 40 лет», была сорвана за одну ночь благодаря помощи Аллаха и героическому сопротивлению народа.