ТУРЦИЯ
Турция укрепляет армию
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодня Вооруженные силы Турции обладают большей силой, решимостью и возможностями, чем ранее
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
30 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии выпуска Национального университета обороны, прошедшей в Военной академии сухопутных войск. 

Эрдоган напомнил, что мероприятие совпало с Днем Победы 30 августа.  

«В этот день наш народ вновь показал, что не примет унижения и порабощения, заявив об этом всему миру. Народ Турции никогда не склонится перед неволей», — сказал он. 

Президент пожелал успехов выпускникам академии, подчеркнув их роль в укреплении Вооруженных сил. Он отметил интерес к Университету обороны со стороны дружественных стран. 

Эрдоган заявил, что в военной подготовке за девять лет удалось преодолеть последствия предательства FETÖ.  

«Мы преодолели последствия и восстановили систему военной подготовки. После 15 июля были те, кто потирал руки, ожидая слабости Вооруженных сил Турции. Все они потерпели поражение», — подчеркнул он. 

Глава государства отметил, что попытка переворота 15 июля 2016 года, которая была «планом, вынашивавшимся 40 лет», была сорвана за одну ночь благодаря помощи Аллаха и героическому сопротивлению народа. 

«Сегодня Вооруженные силы Турции гораздо сильнее, чем девять лет назад. Они более решительны, более сплочены и обладают значительно большими возможностями», — сказал Эрдоган. 

Президент подчеркнул, что поддержка армии в вопросах кадров, обучения, оснащения и технологических возможностей будет продолжена.  

«Мы шаг за шагом реализуем принцип «Сильная Турция — Сильная армия», — отметил он. 

Эрдоган также обратил внимание на значение дисциплины.  

«Армия сможет достойно выполнять свой долг перед народом только при сохранении дисциплины на самом высоком уровне», — сказал президент. 

Он напомнил и о достижениях оборонной промышленности. «На «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина» мы воочию увидели нашу силу на море. Впереди — новые поставки и достижения, которые станут гордостью для всех», — подчеркнул Эрдоган. 

 

