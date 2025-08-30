Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии выпуска Национального университета обороны, прошедшей в Военной академии сухопутных войск.
Эрдоган напомнил, что мероприятие совпало с Днем Победы 30 августа.
«В этот день наш народ вновь показал, что не примет унижения и порабощения, заявив об этом всему миру. Народ Турции никогда не склонится перед неволей», — сказал он.
Президент пожелал успехов выпускникам академии, подчеркнув их роль в укреплении Вооруженных сил. Он отметил интерес к Университету обороны со стороны дружественных стран.
Эрдоган заявил, что в военной подготовке за девять лет удалось преодолеть последствия предательства FETÖ.
«Мы преодолели последствия и восстановили систему военной подготовки. После 15 июля были те, кто потирал руки, ожидая слабости Вооруженных сил Турции. Все они потерпели поражение», — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что попытка переворота 15 июля 2016 года, которая была «планом, вынашивавшимся 40 лет», была сорвана за одну ночь благодаря помощи Аллаха и героическому сопротивлению народа.
«Сегодня Вооруженные силы Турции гораздо сильнее, чем девять лет назад. Они более решительны, более сплочены и обладают значительно большими возможностями», — сказал Эрдоган.
Президент подчеркнул, что поддержка армии в вопросах кадров, обучения, оснащения и технологических возможностей будет продолжена.
«Мы шаг за шагом реализуем принцип «Сильная Турция — Сильная армия», — отметил он.
Эрдоган также обратил внимание на значение дисциплины.
«Армия сможет достойно выполнять свой долг перед народом только при сохранении дисциплины на самом высоком уровне», — сказал президент.
Он напомнил и о достижениях оборонной промышленности. «На «ТЕХНОФЕСТ Голубая Родина» мы воочию увидели нашу силу на море. Впереди — новые поставки и достижения, которые станут гордостью для всех», — подчеркнул Эрдоган.