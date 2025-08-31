ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган встретился с Си Цзиньпином
Турецкий лидер провел переговоры с китайским лидером на полях саммита ШОС в Китае
Реджеп Тайип Эрдоган и Си Цзиньпин / AA
31 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Во время переговоров, где детально обсуждалось экономическое сотрудничество между странами, Эрдоган заявил, что «двустороннюю торговлю необходимо сделать сбалансированной и устойчивой за счет поддержки инвестициями, особенно велик потенциал в сферах цифровых технологий, энергетики, здравоохранения и туризма, в этом плане увеличение координации в вопросе инвестиций китайских фирм в Турцию принесет пользу».

Турецкий лидер подчеркнул важность совместных шагов по согласованию Срединного коридора с китайской инициативой «Пояс и путь». Стороны достигли согласия о регулярном функционировании существующих между странами консультационных механизмов и механизмов сотрудничества.

Эрдоган вновь подтвердил поддержку Турцией политики «Единого Китая» и обратил внимание на стратегическое измерение отношений между двумя странами.

В ходе встречи также были рассмотрены последняя ситуация в Газе, война между Украиной и Россией, возможные совместные шаги по развитию Сирии, региональные и глобальные вопросы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в город Тяньцзинь в Китае для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ожидается, что глава турецкого государства проведет двусторонние встречи с другими лидерами.

