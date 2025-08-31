Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Китае с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Переговоры прошли в рамках саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
По данным ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган отметил, что Турция и Пакистан прилагают усилия для развития сотрудничества в торговле, энергетике, оборонной промышленности и сфере безопасности.
Турецкий лидер выразил удовлетворение тем, что Пакистан развивает отношения с Турецкой Республикой Северного Кипра. Он подчеркнул, что Анкара высоко ценит проявленную солидарность.
Эрдоган также заявил, что Израиль стремится расширить политику геноцида в Газе. Он подчеркнул, что Турция и Пакистан занимают единую позицию по этому вопросу и будут продолжать действовать согласованно.
Глава государства добавил, что единство и территориальная целостность Сирии имеют для Турции принципиальное значение. Он подчеркнул, что Анкара выступает против любых шагов и действий, направленных на дестабилизацию страны.