ТУРЦИЯ
Турция и Пакистан выступили против израильской агрессии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Китае на полях саммита ШОС
Реджеп Тайип Эрдоган и Шахбаз Шариф / AA
31 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Китае с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Переговоры прошли в рамках саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции.  

По данным ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. 

Эрдоган отметил, что Турция и Пакистан прилагают усилия для развития сотрудничества в торговле, энергетике, оборонной промышленности и сфере безопасности. 

Турецкий лидер выразил удовлетворение тем, что Пакистан развивает отношения с Турецкой Республикой Северного Кипра. Он подчеркнул, что Анкара высоко ценит проявленную солидарность. 

Эрдоган также заявил, что Израиль стремится расширить политику геноцида в Газе. Он подчеркнул, что Турция и Пакистан занимают единую позицию по этому вопросу и будут продолжать действовать согласованно. 

Глава государства добавил, что единство и территориальная целостность Сирии имеют для Турции принципиальное значение. Он подчеркнул, что Анкара выступает против любых шагов и действий, направленных на дестабилизацию страны. 

