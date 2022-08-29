Российские авиационные власти на совещании с перевозчиками обсуждают спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию, сообщили источники РБК. Это позволит сократить время полета, что отразится и на его стоимости. Маршруты были изменены после закрытия части воздушного пространства на юге России с 24 февраля и остановки работы 11 аэропортов.

Если власти РФ разрешат использовать часть воздушного пространства, время полета из Внуково в Сочи, предварительно, сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, прогнозирует один из источников. Это станет возможным благодаря изъятию из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-350 (10,05–10,65 км). Полетное время также сократится при полетах из Москвы в Турцию, добавляет второй собеседник, не уточняя, на сколько. По его словам, авиакомпании только приступили к штурманским расчетам.

Директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что сокращение времени полета с использованием воздушного пространства юга России положительно повлияет на всех участников авиарынка. Аналитик по транспорту Елена Сахнова утверждает, что главным преимуществом станет сокращение расходов перевозчиков на топливе. По ее расчетам, авиакомпании с учетам демпферного механизма будут экономить около 50 000 руб. за 20 минут полета в одну сторону, указывают«Ведомости».

По данным министерства культуры и туризма Турции, за первые шесть месяцев 2022 года россияне посетили курорты страны 1,46 млн раз. В АТОР прогнозируют, что российский турпоток в Турцию в 2022 году может превысить показатель прошлого года, когда россияне посетили эту страну 4,7 млн раз.

С начала боевых действий в Украине авиационные власти РФ запретили полеты в 11 аэропортов юга России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. С тех пор ограничение продлевалось, и на сегодняшний день аэропорты остаются закрытыми. Аэропорт Сочи не прекращал работу, однако время перелета до него увеличилось. Если до закрытия воздушной зоны время в пути до него составляло около двух с половиной часов, то сейчас полет занимает не менее четырех часов.

Правительство России ранее выделило 3,1 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов, а в середине августа премьер-министр Михаил Мишустин пообещал увеличить господдержку еще на 2,5 млрд рублей.

По оценке АТОР, воздушные гавани за лето потеряли более 8 млн пассажиров. В презентации Минтранса, на которую ссылается газета «Ведомости», отмечается, что авиакомпании из-за закрытых аэропортов юга потеряют 19 млн пассажиров за весь 2022 год. Минувшей весной авиакомпании не смогли перевезти в южные аэропорты 3,7 млн человек. Осенью перевозчики могут недосчитаться 2,5 млн пассажиров.