Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике», — сказал Столтенберг. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие», например, гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, интерес к Арктике проявляет и Китай, отметил генсек. В частности, это происходит и из-за того, что регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата. Ранее Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике.

Как сообщил на прошлой неделе американский Госдеп, США планируют учредить должность посла по особым поручениям в арктическом регионе. «Президент планирует сделать более значимой позицию координатора по вопросам Арктики, назначив посла по особым поручениям в Арктическом регионе при условии получения рекомендаций и согласия Сената», — отмечалось в заявлении ведомства.

В обязанности посла войдут продвижение американской политики в регионе, коммуникация с коллегами из арктических и неарктических стран, а также с коренными народами и сотрудничество с заинтересованными сторонами внутри страны, включая правительства штатов, местные власти и других. США являются одним из восьми арктических государств наравне с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией.

В Кремле негативно восприняли высказывания Йенса Столтенберга об угрозе со стороны России и Китая в Арктической зоне. «Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Песков. — Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения».

Россия будет обеспечивать свои интересы надежным, необходимым образом, добавил Песков. В июне командующий Северным флотом ВМФ РФ Александр Моисеев обвинил США в конфронтации с РФ в Арктическом регионе и пообещал ответные меры. По его словам, только за период с декабря 2021 по май 2022 года в регионе проведено не менее девяти мероприятий оперативной и боевой подготовки. Он отметил, что на регулярной основе осуществляются полеты стратегической бомбардировочной авиации США над акваториями Норвежского и Гренландского морей. «Как я уже неоднократно говорил, в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы», — подчеркнул командующий Северным флотом.

По его мнению, обвинения в адрес России в милитаризации региона используются для обоснования необходимости наращивания военного присутствия в Арктике, притом что США в частности уже «обладают достаточно развитой инфраструктурой, в том числе двойного — гражданского и военного назначения, продолжают ее совершенствование и строительство новых объектов».