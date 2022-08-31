31 августа, после остановки трубопровода «Северный поток», акции Газпрома подорожали на 35%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Впрочем, в реальности стремительный рост спровоцировали не «профилактические работы» на трубопроводе, а рекомендации совета директоров компании все-таки выплатить дивиденды — за первое полугодие в размере 51,3 рубля на акцию на общую сумму в 1,208 трлн рублей. Таким образом, Газпром впервые в своей корпоративной истории, несмотря на непростую ситуацию после 24 февраля, может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. При этом они могут составить примерно столько же, сколько компания не выплатила по итогам работы в 2021 году, поскольку акционеры отказались принимать решение о распределении прибыли.

Между тем, на фоне санкций, СМИ продолжают писать о том, что европейцы будут зимовать с турбинами, но без газа. Эксперты уточняют: Европа сегодня хоть и меньше покупает топлива у России, однако Газпром и российский бюджет не страдают. Но это пока и только потому, что прямо сейчас заменить российский газ постепенно отказывающимся от него потребителям нечем. Полная же остановка экспорта газа в Европу грозит российскому бюджету потерей 800 млрд рублей. Правда, как говорят специалисты: эти потери заметные, но не критичные.

Как уже упали добыча и экспорт?

Ежегодно Россия добывает 720 млрд кубометров природного газа. В прошлом году она экспортировала 204 млрд, из них 130 млрд — в Европу. В Китай «ушло» 10,5 млрд кубометров газа, в Турцию порядка 28 млрд, 30 млрд — в страны СНГ, еще 20 млрд — в Беларусь. Нетрудно посчитать, что большая часть добычи идет на внутренний рынок — порядка 500 млрд «кубов». И эти цифры для понимания всей ситуации и ее развития лучше запомнить.

Что же касается этого года, то за семь месяцев Газпром добыл на 12%, или на 35,8 млрд кубометров газа меньше. Экспорт и вовсе упал почти на 35%, или на 40 млрд кубометров, и составил всего 75,3 млрд кубометров, приводит данные Газпрома «Взгляд». Причем, если судить по месяцам, то крутое падение и добычи, и экспорта газа только «набирает обороты».

При этом Газпром указывает, что выполняет все заявки европейцев. Экспорт газа просел, потому что со стороны европейцев, так сказать, снизился спрос на него. Также свою роль сыграла новая цена на голубое топливо, которая постоянно бьет рекорды. Как замечает журналист Ольга Самофалова: «Если стоимость товара вырастает в разы за короткий период времени, спрос автоматически начинает снижаться, потому что не все могут себе позволить покупать газ по 1000 долларов за тысячу кубометров, а уж за более 2000 долларов…».

Что думают эксперты?

Полные оптимизма эксперты говорят, что вырисовывающаяся картина только на первый взгляд выглядит для Газпрома, да и в целом для России неприглядной. На самом деле нынешняя ситуация им вроде как даже выгодна. «Мы не ожидаем, что текущая ситуация негативно повлияет на доходы Газпрома и государства в краткосрочной перспективе», — заявил «Вгляду» старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян. «Выпавшие объемы они могут с лихвой компенсировать за счет высокой цены», — уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«В этом году выручка Газпрома вполне может достичь 80 или даже 90 млрд долларов, то есть вырасти почти в два раза относительно прошлого года», — считает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Более высокие цены на газ в этом году с лихвой компенсируют падение объемов экспорта. Для сравнения: в прошлом году доходы Газпрома от экспорта трубопроводного газа достигали 55 млрд долларов, уже тогда это был рекорд.

Что происходит с ценами на газ в Европе?

Если в 2021-м средняя стоимость газпромовского газа для европейцев была 275 долларов за тысячу кубометров, то в первом полугодии этого года она стала в три-четыре и более раз выше. Предстоящей зимой и вовсе, «по консервативным оценкам» Газпрома, цена газа в Европе может достичь 4000 долларов за 1000 куб. м.

«Однако столь высокой цена не может оставаться долго, — замечают аналитики Промсвязьбанка. — С одной стороны, она существенно снизит спрос на газ. С другой — привлечет дополнительные объемы газа, предназначенные для азиатского рынка даже путем разрыва контрактов и выплаты по ним штрафа».

«Как ни странно, мир при этом совсем необязательно должен рухнуть, — отмечает в своем канале в Telegram президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. — Ясно лишь, что потребление газа сильно сократится. Впрочем, оно уже сейчас изрядно упало. Энергоемкие производства, такие как алюминиевое, сокращаются уже давно, страдают химики и сталелитейщики».

Сегодняшние цены на газ уже практически неподъемны для промышленности Европы, добавляет «Forbes» эксперт аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик. Она перечисляет: в Германии уже сократили производство или готовы сделать это около 16% энергоемких производств в металлургической, стекольной, бумажной и химической отраслях — и это в одной из крупнейших экономик в Европе. В Словакии с сентября закрывается алюминиевый завод Slovalco, в Нидерландах — цинковый завод Budel. Этот список можно продолжать, говорит Кезик.

Что будет с экспортом в ЕС?

Эксперты полагают, что основное падение уже позади, и в преддверии отопительного сезона и тем более в зимний период европейцы начнут все-таки активней закупать российский трубопроводный газ. Однако вернуться на прошлогодние объемы вряд ли получится.

Газпрому грозит резкое падение экспорта газа в Европу: в свете сокращения прокачки или полной остановки нескольких основных маршрутов экспорт по итогам года может снизиться до 125 млрд кубометров, то есть более чем на 50 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом», — считает Павел Макаров, персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

Куда направится российский газ?

Если в европейском направлении поставки газа падают, то в восточном — растут. В частности, в июле поставки в Китай регулярно шли сверх суточных контрактных объемов, отмечает Газпром. Также обсуждается строительство нового газопровода в Китай.

Правда, нынешние мощности газопровода в Китай существенно уступают возможностям трубопроводных поставок Газпрома в Европу. Быстро и оперативно перенаправить газ на другие рынки, как это происходит по нефти, нельзя. Даже при оптимистическом сценарии, то есть если Китай подпишет с Россией долгосрочный контракт, это займет 3-4 года. Но Пекин явно тянет время, выбивая для себя наиболее выгодные условия и главное — низкую цену.

Какие прогнозы?

Долгосрочный прогноз инвестиционной компании БКС на 2025-й гласит, что экспорт российского газа в Европу снизится до 100 млрд кубометров. Если экспорт в Европу вообще обнулится, то у Газпрома все равно останутся Турция, Китай, страны Центральной Азии и другие государства, признанные Россией дружественными. Однако надо понимать, что Европа потребляет в три раза больше.

Так что для Газпрома, как говорят аналитики «Тинькофф», наступит новая жизнь: он начнет превращаться в компанию, ориентированную на внутренний рынок, без большой экспортной выручки. Тем более есть пример: «Россети» — крупная инфраструктурная компания, которая обеспечивает транспортировку электроэнергии внутри России. Проблема в том, что цены на газ на внутреннем рынке и в Европе сильно отличаются. При экспорте они выше почти в 20 раз, сейчас еще больше. В новой реальности у Газпрома будет значительно меньше экспортной выручки и, соответственно, сократятся возможности выполнять социальные обязательства. Потеря европейского экспорта может обойтись российскому бюджету примерно в 700-800 млрд рублей потерянных доходов.