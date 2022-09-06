Индекс развития человеческого потенциала, или индекс человеческого развития (ИЧР), — это один из критериев, который используется сегодня для оценки развития стран. И он может весьма отличаться от классических общепринятых критериев, по которым обычно определяются развитость и вес страны в мире.

Например, в числе стран с крупнейшим валовым внутренним доходом (ВВП) Китай занимает 2-е место, а Индия — 5-е (по оценкам Всемирного Банка 6-е), что позволяет считать их мировыми экономическими державами. А вот в рейтинге стран по ИЧР их позиции выглядят совсем иначе — 85-е место у Китая и 131-е — у Индии.

Чем же объясняется столь драматическая разница между этими оценками?

«Грубый продукт» и «чистая прибыль» развитияЧто такое ВВП, которым часто определяется экономическая сила страны? Это рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг, предназначенных для конечного использования. Как они при этом произведены, кем потребляются, что потребляется наряду с ними — это факторы, которые, конечно, могут влиять на главный вышеуказанный показатель, но самостоятельной роли в оценке ВВП не играют.

Человеком, решившим кардинально изменить систему оценки развития стран, стал пакистанский экономист Махбуб уль-Хак, предложивший свою научно обоснованную концепцию ИЧР в 1990 году. Как пакистанцу ему была хорошо видна разница между поверхностным и углубленным подходом такой оценки. Так, в рейтинге стран по ВВП его родной Пакистан сегодня занимает 43-ю строчку, на одну строку обгоняя Финляндию (список Международного Валютного Фонда). А вот в рейтинге ИЧР, разработанном Хаком, Финляндия сегодня занимает 11-е место, а Пакистан — 154-е.

И это понятно, потому что развитость страны профессор Хак предложил оценивать не по тому валовому продукту, который она выдает на гора рынку, неважно кому и как, но по качеству человеческой жизни в ней. Количество (продолжительность), качество жизни и все, что им способствует: здравоохранение, образование, экология, иные социальные блага, — вот те критерии, которые были заложены в основу новой системы оценки развития.

Если упрощенно, то определение ИЧР страны осуществляется главным образом посредством сопоставления трех шкал: продолжительности жизни, образования и валового национального дохода (а не продукта), определяемого покупательной способностью. При оценке продолжительности жизни анализируется состояние здравоохранения, при оценке образования — его доступность и продолжительность, а доход оценивается с учетом паритетной покупательской способности в долларах США.

Соответственно, в итоге выстраивается шкала числовых значений в диапазоне от 0 до 1, по которой оцениваются государства. Внутри нее можно говорить о своего рода четырех лигах стран: с очень высоким уровнем ИЧР (более 0,9), с высоким уровнем ИЧР (от 0,8 до 0,9), средним уровнем ИЧР (от 0,5 до 0,8) и низким уровнем ИЧР (менее 0,5). ИЧР определяется Программой развития Организации Объединенных Наций в рамках регулярных докладов, последний из которых был опубликован в 2020 году.

Разные миры и их человеческие потенциалы

Первая двадцатка стран с наивысшим ИЧР — это, пожалуй, то, что соответствует подзабытому, но не утратившему актуальности понятию Первого мира. И выглядит она так: Норвегия — 0,957, Ирландия — 0,955, Швей­цария — 0,955, Гонконг — 0,949, Исландия — 0,949, Германия — 0,947, Швеция — 0,945, Австра­лия — 0,944, Нидер­ланды — 0,944, Дания — 0,940, Финлян­дия — 0,938, Сингапур — 0,938, Велико­британия — 0,932, Бельгия — 0,931, Новая Зелан­дия — 0,931, Канада — 0,929, США — 0,926, Австрия — 0,922, Израиль — 0,919, Япония — 0,919, Лихтен­штейн — 0,919.

С лидерами списка все более-менее понятно, но большинство читателей ТRТ на русском наверняка интересует, как обстоят дела в других пространствах: тюркском, постсоветском и мусульманском, которые в ряде случаев пересекаются друг с другом.

В тюркском мире лидерами по ИЧР являются Казахстан и Турция с 51-м и 54-м местами в мировом рейтинге соответственно и показателями 0,825 и 0,820. Далее, на 88-м месте — Азербай­джан с показателем 0,756; на 106-м — Узбеки­стан с 0,720, на 111-м — Туркменистан с 0,715, на 120-м месте — Кыргыз­стан с 0,697.

Все эти страны, кроме Турции, являются постсоветскими, соответственно, по горячим следам можно привести и их рейтинг: 29-е место у Эстонии с 0,892, 34-е место у Литвы с 0,882, 37-е место у Литвы с 0,866 и потом с большим отрывом 51-е Казахстан — 0,825, 52-е Россия — 0,824, 53-е Беларусь — 0,823, 61-е Грузия — 0,812, 74-е Украина — 0,779, 81-е Армения — 0,776, 88-е Азербай­джан — 0,756, 90-е Молдова — 0,750, 106-е Узбекистан — 0,720, 111-е Туркмени­стан — 0,715, 120-е Кыргыз­стан — 0,697, 126-е Таджикистан — 0,668.

Тут, конечно, надо сделать ту важную оговорку, что это последний рейтинг, составленный до начала большой российско-украинской войны, которая с большой вероятностью изменит как показатели стран — ее участниц, так и картину внутри списка всех постсоветских стран.

Что касается мусульманского мира, то первая его страна появляется в мировом списке на пороге третьей десятки — 31-е место у ОАЭ с 0,890. В пределах четвертой десятки идут еще четыре страны: 40-е место у Саудов­ской Аравии с 0,854, 42-е у Бахрейна — 0,852, 45-е занимает Катар — 0,848, 47-е Бруней — 0,838.

Турция с ее 54-м местом и показателем 0,820 открывает список мусульманских стран следующей лиги: 60-е Оман — 0,813, 62-е Малай­зия — 0,810, 64-е Кувейт — 0,806, 69-е Албания — 0,795, 70-е Иран — 0,783, 73-е Босния и Герцего­вина — 0,780.

Постсоветские мусульманские страны были уже указаны выше, а перечень всех мусульманских стран слишком велик, чтобы его имело смысл полностью перечислять в рамках короткой обзорной статьи. Пожалуй, стоит указать на то, что крупнейшая по численности населения мусульманская страна в мире Индонезия находится на 107-м месте с показателем 0,718, крупнейшая арабская страна Египет на 116-м месте с показателем 0,707, а единственная мусульманская ядерная держава Пакистан, как уже указывалось, — на 154-м месте с показателем 0,557.

Наконец, три мусульманские страны, которые находятся в нижней части списка: 179-е место у Йемена с 0,470, 184-е у Мали с 0,434 и 189-е у Нигера с 0,394. Последний, к сожалению для него и всего мусульманского мира, замкнул общий мировой рейтинг.

Критерии и ориентиры

Взгляд на развитие стран через призму рейтинга ИЧР позволяет по-другому оценить их место в мире. Ведь военная и даже грубая экономическая мощь государств, выраженная в ВВП, отнюдь не всегда определяет благосостояние их граждан. Впрочем, как и наоборот...

Интересно, как могут радикально разниться коэффициенты ИЧР не только у ближайших соседей (13-е место у Израиля с 0,919 и 115-е у Палестины с 0,708), но и у частей одного и того же народа, выбравших разные модели политического развития. Например, у ставшего мировой экономической и военной сверхдержавой Китая (материковой КНР) 85-е место в мире с коэффициентом 0,761, а у населенных китайцами бывшего британского Гонконга и независимого Сингапура это 4-е место с коэффициентом 0,949 и 11-е место с коэффициентом 0,938.

Впрочем, хотя рейтинги ИЧР и весьма познавательны, вряд ли стоит их абсолютизировать во всем. Так, надо иметь в виду, что уже в XXI веке в систему оценок ИЧР страны стал включаться так называемый индекс гендерного неравенства, серьезно понижающий оценки весьма благополучных, но консервативно-патриархальных стран.

Реальное благосостояние женщин, то есть их доступ к осязаемым благам в таких странах может быть значительно выше, чем в менее благополучных, но с большим «гендерным равенством», однако в суммарной оценке их общий коэффициент будет по этой причине снижаться.

Тем не менее, рейтинг ИЧР — это не система социального кредита в тоталитарных государствах, поэтому коэффициент, как бы он ни был выставлен, не ограничивает права того, кого он характеризует. Скорее это тот ориентир, учитывать который национальным властям и гражданским обществам было бы весьма полезно, чтобы адекватно оценивать реальное положение своих стран в этом мире.