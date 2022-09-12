Вашингтон работает над планом по размещению $3,5 млрд в Банке международных расчетов — международной финансовой организации со штаб-квартирой в Базеле (Швейцария) — в рамках усилий по разблокированию резервов ЦБ Афганистана, сообщает TRT World.

«Для выплаты денег также был создан международный совет экспертов», — сообщил источник TRT World. Ожидается, что объявление об этом будет сделано в ближайшие недели.

Администрация президента США Джо Байдена заморозила резервы прошлого правительства Ашрафа Гани, хранящиеся на американских банковских счетах, в середине августа 2021-го. Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами, в обсуждениях участвовал Госдеп, а Белый дом «наблюдал за развитием событий». По данным Международного валютного фонда, ЦБ Афганистана по состоянию на апрель держал резервные активы на сумму $9,4 млрд. Это составляет около трети годового объема производства страны. Большая часть резервов в настоящее время находится за пределами Афганистана, сказал один из источников.

В августе 2022-го Reuters сообщило, что администрация Байдена продолжит переговоры с временным правительством Афганистана о разблокировке активов на $7 млрд, находящихся в финансовой системе США. По словам источников, переговоры были приостановлены из-за разногласий по созданию траста для замороженных активов и ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. Позже официальный представитель Госдепа Нед Прайс подтвердил, что США ищут механизм для разблокировки активов ЦБ Афганистана, но это не произойдет в ближайшей перспективе, заявил он.

«Мы не предполагаем рекапитализацию афганского Центрального банка в ближайшем будущем. Мы привлекали и продолжаем в течение многих месяцев взаимодействовать с афганскими технократами, с центральным банком по вопросам повышения экономической и макроэкономической стабильности страны», — указал представитель Госдепа.

«Замороженный резерв является собственностью народа Афганистана; это резерв ЦБ, используемый в его операциях», — заявил TRT World официальный представитель временного правительства Афганистана Сухейль Шахин. — Народ Афганистана должен решать, что делать со своим резервом и как его использовать. Одностороннее решение является незаконным, если оно не согласовано с DAB («Да Афганистан банк», местный ЦБ — прим. Редакции)».

Правозащитники и афганская диаспора оказывают на США давление с требованием выделить средства для смягчения последствий гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в разоренной войной стране. «Выделение этих средств важно для облегчения тягот афганского народа, которому трудно платить даже за предметы первой необходимости», — сказал TRT World профессор экономики афганско-американского происхождения Шах Мехраби, который входит в состав высшего совета афганского Центрального банка.