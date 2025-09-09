Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню, который до этого возглавлял Министерство обороны. Об этом сообщил Елисейский дворец.

Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за последние три года.

Макрон поручил новому премьеру провести консультации с парламентскими силами для выработки решений по государственному бюджету и ключевым соглашениям, необходимым в ближайшие месяцы. После завершения этих консультаций Лекорню представит президенту состав нового правительства.

Бывший глава кабинета Франсуа Байру во вторник подал заявление об отставке. Это произошло после того, как парламент Франции ожидаемо провалил голосование по вотуму доверия его правительству.