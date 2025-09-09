Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Себастьяна Лекорню, который до этого возглавлял Министерство обороны. Об этом сообщил Елисейский дворец.
Лекорню стал седьмым премьер-министром Макрона с момента его прихода к власти в 2017 году и пятым за последние три года.
Макрон поручил новому премьеру провести консультации с парламентскими силами для выработки решений по государственному бюджету и ключевым соглашениям, необходимым в ближайшие месяцы. После завершения этих консультаций Лекорню представит президенту состав нового правительства.
Бывший глава кабинета Франсуа Байру во вторник подал заявление об отставке. Это произошло после того, как парламент Франции ожидаемо провалил голосование по вотуму доверия его правительству.
СМИ отмечают, что рейтинг Макрона держится на катастрофически низком уровне: опросы показывают, что президенту доверяют лишь 15% французов. Отставка премьера еще больше подорвала рейтинг главы государства и серьезно ограничивает его возможности.
Национальное собрание фактически заблокировано: там соперничают три крупных блока — левые, правоцентристы и ультраправые. Любому новому премьеру придется искать поддержку хотя бы части депутатов, чтобы провести бюджет на 2026 год.
Два последних правительства в статусе исполняющих обязанности не продержались и нескольких месяцев, и эксперты предупреждают, что ситуация может повториться.