Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские военные предупредили администрацию о предстоящем ударе Израиля в Дохе. По ее словам, президент Дональд Трамп «немедленно поручил» спецпосланнику Стиву Уиткоффу довести информацию до катарской стороны.

«Односторонний удар по Катару, близкому союзнику США и посреднику в переговорах, не способствует целям ни Израиля, ни Америки», — отметила Левитт.

Вместе с тем она подчеркнула, что в Белом доме считают уничтожение ХАМАС «достойной целью».

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил о переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром стратегических дел Роном Дермером. По его словам, Нетаньяху высоко оценил поддержку Дональда Трампа, назвав ее «исторической и беспрецедентной».