Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские военные предупредили администрацию о предстоящем ударе Израиля в Дохе. По ее словам, президент Дональд Трамп «немедленно поручил» спецпосланнику Стиву Уиткоффу довести информацию до катарской стороны.
«Односторонний удар по Катару, близкому союзнику США и посреднику в переговорах, не способствует целям ни Израиля, ни Америки», — отметила Левитт.
Вместе с тем она подчеркнула, что в Белом доме считают уничтожение ХАМАС «достойной целью».
Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил о переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром стратегических дел Роном Дермером. По его словам, Нетаньяху высоко оценил поддержку Дональда Трампа, назвав ее «исторической и беспрецедентной».
Движение ХАМАС в своем заявлении назвало атаку попыткой сорвать переговоры о прекращении огня и обмене пленными. Организация подтвердила, что ее лидеры остались в живых, однако в результате удара погибли сын главы ХАМАС Халиля аль-Хайи, один из его помощников и катарский офицер.
«Это вновь демонстрирует преступную сущность оккупации и стремление сорвать любые перспективы соглашения», — заявили в движении.