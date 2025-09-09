Президент США Дональд Трамп, получив уведомление от американских военных о начале израильской атаки на Доху, поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу немедленно проинформировать катарскую сторону. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп выразил сожаление, что «печальный инцидент» произошел в Катаре. В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он допустил, что случившееся «может стать возможностью для мира».

«Односторонние удары по Катару — суверенной стране и близкому союзнику США, которая усердно работает и храбро помогает нам в посредничестве ради мира, — не способствуют целям ни Израиля, ни Америки. Однако устранение ХАМАС, который наживался на страданиях жителей Газы, является достойной целью», — заявили в Белом доме.

Трамп заверил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и премьер-министра Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани, что подобные удары «на их земле больше не повторятся».

В то же время официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал заявления о предварительном предупреждении ложными.