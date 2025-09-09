ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Трамп выразил сожаление о «печальном инциденте» в Дохе
Дональд Трамп заявил, что сожалеет о «печальном инциденте» в Дохе и пообещал руководству Катара, что подобное больше не повторится
Президент США Дональд Трамп / AP
9 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп, получив уведомление от американских военных о начале израильской атаки на Доху, поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу немедленно проинформировать катарскую сторону. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп выразил сожаление, что «печальный инцидент» произошел в Катаре. В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он допустил, что случившееся «может стать возможностью для мира».

«Односторонние удары по Катару — суверенной стране и близкому союзнику США, которая усердно работает и храбро помогает нам в посредничестве ради мира, — не способствуют целям ни Израиля, ни Америки. Однако устранение ХАМАС, который наживался на страданиях жителей Газы, является достойной целью», — заявили в Белом доме.

Трамп заверил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и премьер-министра Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани, что подобные удары «на их земле больше не повторятся».

В то же время официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари назвал заявления о предварительном предупреждении ложными.

«Звонок от американского чиновника прозвучал на фоне взрывов, вызванных израильской атакой в Дохе», — написал он в соцсети X.

Американские источники также подтвердили, что уведомление США от Израиля поступило уже после начала удара.

Израиль атаковал Доху днем 9 сентября. По данным МИД Катара, удары пришлись по жилым зданиям, где находились члены политбюро движения ХАМАС.

Ряд стран, включая Турцию, резко осудили действия Израиля.

Доха объявила о приостановке посреднических усилий в переговорах.

