В Катаре подчеркнули, что страна не получала никаких уведомлений от США о готовящейся атаке Израиля
Официальный представитель МИД Маджид аль-Ансари заявил:
«Распространяемые утверждения о том, что Государство Катар было заранее уведомлено об атаке, абсолютно ложны. Звонок от американского официального лица поступил во время взрывов, вызванных израильским ударом по Дохе».
Постпред Катара при ООН Шейха Алия Ахмед бин Саиф Аль Тани направила письмо в Совет Безопасности, отметив, что в стране «проводится расследование на самом высоком уровне».
В документе подчеркивается, что Катар «не будет терпеть агрессивное поведение Израиля, подрывающее региональную безопасность, и не примет никаких действий, направленных против его суверенитета и безопасности».
Доха пообещала информировать Совет о дальнейших шагах и результатах расследования.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американские военные уведомили администрацию Дональда Трампа о готовящейся атаке Израиля. По ее словам, президент «немедленно поручил» спецпосланнику Стиву Уиткоффу довести эту информацию до катарской стороны.
«Односторонний удар по Катару, близкому союзнику США и посреднику в переговорах, не способствует целям ни Израиля, ни Америки», — отметила Левитт.