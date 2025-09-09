В Катаре подчеркнули, что страна не получала никаких уведомлений от США о готовящейся атаке Израиля

Официальный представитель МИД Маджид аль-Ансари заявил:

«Распространяемые утверждения о том, что Государство Катар было заранее уведомлено об атаке, абсолютно ложны. Звонок от американского официального лица поступил во время взрывов, вызванных израильским ударом по Дохе».

Постпред Катара при ООН Шейха Алия Ахмед бин Саиф Аль Тани направила письмо в Совет Безопасности, отметив, что в стране «проводится расследование на самом высоком уровне».