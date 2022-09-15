За 8 месяцев 2022 года в Россию завезли более 6500 автомобилей из Казахстана, говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2021-го. Резкий рост связали с прекращением поставок машин из стран Запада. Кроме того, из-за наложенных на Россию санкций из США нельзя ввозить авто дороже $50 000, а из Европы — дороже €50 000.

Таможенники также напомнили о некоторых правилах ввоза машин из Казахстана в Россию. Люди, постоянно живущие в РФ, сейчас не могут привезти из соседней республики машины, выпущенные по «пониженным» и «нулевым» ставкам таможенных пошлин. Когда Казахстан вступал во Всемирную торговую организацию (ВТО), он условился не поставлять такие автомобили в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

ФТС посоветовала россиянам перед покупкой машины в Казахстане получить у продавца документы, подтверждающие полную уплату ввозной пошлины. То есть продавец должен подтвердить, что автомобиль выпустили или завезли в республику не по «пониженной» ставке и не по таможенной льготе.

Также покупателям стоит быть осторожнее с покупкой электромобилей. В Казахстане они освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошлины. Поэтому их нельзя передавать автолюбителям, постоянно проживающим в России. У российских автодилеров возникла сильная нехватка иномарок, так как некоторые зарубежные автокомпании весной объявили о приостановке своей деятельности в России. Корпорации Renault и General Motors и вовсе решили покинуть российский рынок. В итоге оставшиеся у продавцов иномарки начали стремительно дорожать.

Ранее стало известно, что из-за так называемых «серых» дилеров, которые вывозят из Казахстана новые импортные легковые машины, в стране наметился дефицит новых автомобилей для самих казахстанцев. По оценке специалистов, стоимость одного и того же автомобиля в Москве и Нур-Султане может превышать 1 млн рублей. Так кроссовер Chery Tiggo 8 Pro с адаптивным круиз-контролем в России стоит 3 239 900 рублей с учетом скидок. В Казахстане топовый вариант этой-же модели продается за 2,05 млн рублей. По оценке издания, многие россияне стали приобретать для себя машины в Казахстане.

Формально купить новый автомобиль в Казахстане гражданину России местные дилеры могут и не позволить, так как реэкспорт обычно запрещен дистрибьютором, уточнило издание. Эту проблему можно обойти, если покупателем новой иномарки выступит местный житель за вознаграждение. «Первоначальным покупателем выступают казахстанские граждане, чтобы произвести таможенную очистку. Мы выплачиваем все пошлины таможенные в Казахстане. Потом ставим автомобиль на автовоз и везем их в Россию», — рассказывал одному из казахстанских телеканалов так называемый консультант по покупке машины в Казахстане. Этим и объясняется тренд на то, что найти подходящий новый автомобиль иностранной марки в Казахстане становится проблематично.