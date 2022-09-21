Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что с 21 сентября 2022 года в стране объявляется частичная мобилизация. Призывать на военную службу смогут тех, кто состоит в запасе. В первую очередь речь идет о россиянах, которые уже отслужили, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части призванные будут проходить дополнительную военную подготовку.

Путин подчеркнул, что все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий правительство должно решить незамедлительно.

Россияне, призванные на военную службу во время мобилизации, получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники, добавил он.

Он добавил, что указ о мобилизации предполагает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. «На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей», — сказал Путин.

Также глава государства дал поручения правительству и Минобороны РФ определить правовой статус «добровольцев» из сепаратистских регионов Украины — «ДНР»/«ЛНР». Он должен быть таким же, как у кадровых военных, включая медицинское обеспечение и социальные гарантии.

Президент сообщил, что к России обратились с просьбой поддержать референдумы на территории сепаратистских образований «ДНР»/ «ЛНР» и подконтрольных российским военным Запорожской и Херсонской областей Украины. Он пообещал сделать всё, чтобы обеспечить безопасное проведение референдумов.

Также Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации. В документе говорится, что во время мобилизации уволиться с военной службы можно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Контракты, заключенные российскими военнослужащими, «продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации».

Кроме того, в своем обращении Владимир Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты. Он подчеркнул, что «это не блеф»: «Те, кто пытается шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что «роза ветров» может качнуться в их сторону».

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат граждане России, состоящие в запасе, ни о какой мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации. В рамках частичной мобилизации в России призовут 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат перед отправкой в Украину, заявил он.

«Это и не единоразово, это та работа, которая будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет. Так совпало, что мы в это же самое время, по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы», — заявил Шойгу.

Призыву будут подлежат отслужившие, имеющие военно-учетную специальность, либо имеющие боевой опыт. По словам министра, в рамках мобилизации привлекут 1,1% от общего мобилизационного ресурса, который составляет более 25 млн человек. Протяженность фронта превышает 1 тыс. км, тылы необходимо «закреплять и контролировать», заключил глава Минобороны.

Указ о мобилизации не содержит никаких деталей, обратил внимание правозащитник Павел Чиков. Фактически, несмотря на то, что министр обороны Сергей Шойгу объявил планку в 300 тысяч человек, документ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных. Ведомство может сформировать квоты на мобилизацию для каждого российского региона, и губернаторы каждого из них будут отвечать за их исполнение. Предписания в первую очередь получат резервисты, объясняет Чиков. Под ними понимают тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве. Во вторую — те, кто находятся в запасе по разрядам (всего их три). Например, в первый разряд попадают солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, капитаны третьего ранга, подполковники, капитаны второго ранга до 55 лет и полковники, а также капитаны первого ранга до 60 лет.