Рождаемость в Германии сильно снизилась в начале года, пишет Zeitung «Aussiedlerbote». Это произошло после того, как сперва появились обнадеживающие данные за 2021 год. В прошлом году свадеб было сыграно столько, сколько не было со времен Первой мировой войны. Об этом еще в апреле сообщило Федеральное статистическое управление. Но с начала 2022 года внезапно родилось значительно меньше детей, чем в предыдущие годы

Кривая показателей рождаемости резко падает. Такие данные получены благодаря международному исследованию, которые обнародовал Федеральный институт демографических исследований при Стокгольмском университете. В исследовании представлен общий коэффициент фертильности (ОКФ). Учитываются сезонные колебания на основе ежемесячной статистики рождаемости.

ОКФ в Германии колебался на уровне от 1,5 до 1,6 детей на женщину с 2015 по 2021 год. Но на начало 2022 года он снизился до 1,3−1,4 ребенка. На этом уровне он оставался в течение следующих трех месяцев. В соответствии с этим, Германия демонстрирует значительное снижение общего коэффициента фертильности: более, чем на десять процентов по сравнению с годами, которые предшествовали пандемии.

Во многих европейских странах показатель рождаемости снизился еще в начале пандемии. Но как раз в Германии он сначала оставался стабильным, даже немного увеличился.

Основная причина, по мнению исследователей, заключается в том, что когда весной 2021 года началась кампания вакцинации, женщины изначально откладывали планы иметь детей.

«Вполне вероятно, что некоторые женщины хотели сделать прививку до того, как забеременеть», — говорит Мартин Бужард, директор по исследованиям в Федеральном институте исследований народонаселения. Поскольку вакцинация изначально не рекомендовалась беременным женщинам, рождение ребенка часто откладывалось.

В мае 2022 года снова наблюдалось небольшое восстановление показателя рождаемости (1,48). Теоретически это может указывать на прекращение такой отсрочки. И тем не менее, как будет развиваться рождаемость в ближайшие месяцы, пока неясно. Обеспокоенность вызывают энергетический кризис и опасения, связанные с дальнейшей эскалацией вооруженного конфликта в Украине.