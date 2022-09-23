Немецкие пищевики бьют тревогу: из-за высоких цен на энергоносители ряд предприятий могут прекратить выпуск продукции. Как пишет газета Die Welt, производители замороженных и свежих продуктов обратились к правительству с открытым письмом, в котором просят оказать им финансовую помощь.

«Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная», — говорится в обращении.

Как говорят авторы письма, доходы предприятий снижаются с каждым днем, и некоторые всерьез готовятся к возможному банкротству. В письме, инициированном Немецким институтом замороженных продуктов (DTI) и Ассоциацией немецких холодильных складов и логистических компаний и подписанном пятью другими отраслевыми ассоциациями, говорится, что пищевики переживают «самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны». Авторы предупреждают, что без финансовой поддержки полки и холодильники в супермаркетах скоро опустеют.

По словам представителя DTI Сабины Айхнер, производители давно готовятся к кризису, и в случае чрезвычайной ситуации им, скорее всего, придется сократить ассортимент. А заместитель гендиректора Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Петер Феллер, в свою очередь, отметил, что из-за взлетевших энерготарифов многие немецкие производители продуктов питания «оказались припертыми к стенке».

Ранее деловое издание Financial Times сообщило, что немецкие производители туалетной бумаги вынуждены повышать цены и сокращать производство из-за высоких цен на энергоносители. «Чтобы сделать один двухметровый «исходный рулон» туалетной бумаги на немецком заводе Essity в городе Майнц-Костхайм… требуется 700 киловатт-часов природного газа… На фоне растущих цен на энергию и опасений приближающегося дефицита, Essity решил повысить цены и перейти на другие источники топлива», — пишет газета. По ее данным, компания повышает стоимость туалетной бумагу Lotus и подгузников Libero на 18%.

Издание отмечает, что дюссельдорфский Hakle, один из наиболее известных брендов туалетной бумаги в Германии, уже заявил о банкротстве, сославшись на высокие цены на энергию, материалы и транспортные расходы.