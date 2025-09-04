Иран в четверг понизил уровень дипломатического представительства с Австралией после решения Канберры выслать иранского посла и сократить дипотношения.

«В ответ на действия Австралии Иран также снизил уровень дипломатического представительства этой страны в Тегеране», — заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи на брифинге, слова которого цитирует агентство Tasnim.

По его словам, австралийский посол уже покинул Иран.

Багаи назвал решение Канберры «необоснованным» и подчеркнул, что оно негативно скажется на отношениях между странами.

«Мы не приветствуем понижение уровня дипломатических отношений, поскольку считаем, что для такого шага нет никаких оснований. Это отрицательно влияет на связи между двумя народами», — отметил он.

Представитель МИД уточнил, что консульский отдел Ирана в Канберре продолжает работу и оказывает необходимые услуги гражданам, проживающим в Австралии.