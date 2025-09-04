ТУРЦИЯ
Анкара опровергает израильские СМИ
Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции прокомментировал утверждения в израильской прессе
Флаг Турции / Reuters
4 сентября 2025 г.

Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опроверг сообщения некоторых израильских СМИ о причастности страны к якобы «планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира».

«Упоминание имени нашей страны в новостях некоторых израильских СМИ о якобы готовившемся покушении на израильского министра является частью целенаправленной дезинформационной кампании против Турции. Известно, что тема, преподнесенная израильской прессой как новое развитие событий, на самом деле связана с инцидентом, произошедшим восемь месяцев назад.

Более того, заявления задержанных о том, что они не имеют никакого отношения к Турции, были подтверждены представителями Красного Креста

Основная цель подобных сообщений — сформировать в международном сообществе искаженное и предвзятое восприятие Турции, нанеся ущерб ее политике в отношении Палестины.

Общественность и компетентные структуры настоятельно призываются не доверять этой дезинформации и черной пропаганде, направленным против Турции», — говорится в сообщении госструктуры в соцсети Х.



