Центр по борьбе с дезинформацией при Администрации президента Турции опроверг сообщения некоторых израильских СМИ о причастности страны к якобы «планированию покушения на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира».

«Упоминание имени нашей страны в новостях некоторых израильских СМИ о якобы готовившемся покушении на израильского министра является частью целенаправленной дезинформационной кампании против Турции. Известно, что тема, преподнесенная израильской прессой как новое развитие событий, на самом деле связана с инцидентом, произошедшим восемь месяцев назад.

Более того, заявления задержанных о том, что они не имеют никакого отношения к Турции, были подтверждены представителями Красного Креста