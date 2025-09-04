МИР
Израиль не хочет принимать Макрона
Причина — решение официального Парижа признать палестинское государство
Президент Франции Эммануэль Макрон / AP
4 сентября 2025 г.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что правительство страны не согласится на визит президента Франции Эммануэля Макрона, пока Париж не отменит свое решение о признании палестинского государства. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Визита не может быть, пока Франция настаивает на своей инициативе и усилиях, которые наносят ущерб интересам Израиля», — сказал Саар в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Саар призвал Париж «пересмотреть свою инициативу» о признании Палестины в этом месяце, отметив, что подобный шаг подорвет стабильность в регионе и навредит «национальным и стратегическим интересам Израиля».

Отметим, что в конце июля Макрон заявил, что Париж официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

После этого французский лидер неоднократно критиковал действия Тель-Авива. В частности, в конце августа Макрон назвал «недопустимыми» израильские удары по госпиталю в Газе, в результате которых погибли мирные жители и журналисты, и призвал Тель-Авив соблюдать международное право.

