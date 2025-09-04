Президент США Дональд Трамп в четверг призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, чтобы усилить давление на Москву с целью прекращения войны против Украины. Об этом журналистам сообщил представитель Белого Дома.

По его словам, Трамп также заявил о необходимости оказания экономического давления на Китай «за финансирование военных усилий России».

Обращение прозвучало после того, как американский лидер подключился к заседанию «Коалиции желающих», которое провел в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.

«Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, финансирующей войну, поскольку за год Россия получила от продажи топлива в ЕС 1,1 миллиарда евро», — говорится в заявлении Белого дома.

Также американский лидер отметил, что европейские лидеры должны усилить давление на Китай из-за его роли в поддержке России.