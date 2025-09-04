Президент США Дональд Трамп в четверг призвал европейских лидеров прекратить закупки российской нефти, чтобы усилить давление на Москву с целью прекращения войны против Украины. Об этом журналистам сообщил представитель Белого Дома.
По его словам, Трамп также заявил о необходимости оказания экономического давления на Китай «за финансирование военных усилий России».
Обращение прозвучало после того, как американский лидер подключился к заседанию «Коалиции желающих», которое провел в Париже президент Франции Эммануэль Макрон.
«Президент Трамп подчеркнул, что Европа должна прекратить закупки российской нефти, финансирующей войну, поскольку за год Россия получила от продажи топлива в ЕС 1,1 миллиарда евро», — говорится в заявлении Белого дома.
Также американский лидер отметил, что европейские лидеры должны усилить давление на Китай из-за его роли в поддержке России.
Сам Эммануэль Макрон в ходе заседания заявил, что европейские страны введут санкции против России при координации США в случае отказа Москвы от мирных переговоров.
Кроме того, по словам Макрона, США должны в ближайшие дни определить, в каком объеме будут готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине.
«В ближайшие дни определится, каково будет участие США», — сказал он.
Как сообщил Макрон, уже 26 стран согласились принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины после прекращения огня в воздухе, на суше или на море. Еще несколько стран пока не приняли окончательного решения и обдумывают свою позицию.