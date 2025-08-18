ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Британцы учат Зеленского языку Трампа
А Белый дом интересуется дресс-кодом украинского президента после февральского скандала
Британцы учат Зеленского языку Трампа
Владимир Зеленский и Кит Келлог / Reuters
18 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретился со спецпредставителем США Китом Келлогом перед переговорами с Дональдом Трампом в Белом доме.

Встреча с Келлогом проходит в отеле Hay-Adams, недалеко от Белого дома. Позже Зеленский проведет переговоры тет-а-тет с Трампом, после чего состоятся переговоры в расширенном формате с европейскими лидерами.

Читайте также

Британские чиновники пытались научить украинского лидера «говорить на языке Трампа» после февральского скандала в Овальном кабинете.

Ожидается, что во время встречи в Белом доме украинский президент воплотит новый подход в общении с американским лидером, разработанный британскими дипломатами после февральского инцидента.

Белый дом спрашивал украинских чиновников, «наденет ли Зеленский костюм» на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник, сообщает Axios. Одежда украинского президента «стала проблемой» во время его предыдущей встречи с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us