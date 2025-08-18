Британские чиновники пытались научить украинского лидера «говорить на языке Трампа» после февральского скандала в Овальном кабинете.

Ожидается, что во время встречи в Белом доме украинский президент воплотит новый подход в общении с американским лидером, разработанный британскими дипломатами после февральского инцидента.

Белый дом спрашивал украинских чиновников, «наденет ли Зеленский костюм» на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник, сообщает Axios. Одежда украинского президента «стала проблемой» во время его предыдущей встречи с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.