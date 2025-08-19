В Вашингтоне растет раздражение из-за отказа Киева уступить весь Донбасс России, пишет Politico со ссылкой на источники.

Американские чиновники называют территорию «козырем», который они якобы выбили для Украины. По их логике, Киев должен согласиться отдать этот «козырь», потому что «все равно потеряет эту землю» и «больше не останется карт для обмена». Именно эта позиция в центре мирной сделки от Белого дома, и именно на эту «болевую точку» Владимира Зеленского США и намерены давить дальше, отмечает издание.

После саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске американский лидер отказался от требования немедленного прекращения огня — вместо этого он заговорил о скором мирном плане без прекращения боев. Это резко сузило пространство для маневра Зеленского и вывело Донбасс в центр переговоров, уточняет Politico.

Ранее Financial Times (FT) писала, что Путин якобы дал понять: Москва готова заморозить войну по нынешней линии фронта при условии, что Украина полностью сдаст без боя Донецкую и Луганскую области. РФ контролирует по разным оценкам от 70% до 75% Донецкой области и 99% Луганщины.

По данным издания, Трамп якобы сказал европейским лидерам, что быстрая сделка возможна, если Зеленский уступит весь Донбасс. Reuters уточнило, что украинский президент категорически отверг любой вывод войск из региона.

В Кремле заявляют, что условия остаются прежними с прошлого лета: Украина должна вывести войска из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из Херсонской и Запорожской областей и признать эти территории вместе с Крымом частью России. Трамп, в свою очередь, предложил обсуждать обмен территориями на основе линии соприкосновения.