Президент США Дональд Трамп по итогам прошедших накануне в Вашингтоне переговоров с лидерами Украины и стран Евросоюза заявил о подготовке личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Данной информацией глава Белого дома поделился в соцсети Truth Social.

«Мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлять европейские страны в координации с США. [Потом] я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи между президентом Путиным и президентом Зеленским. После нее состоится трехсторонняя встреча — [президенты России, Украины] и я», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, принимавший участие в консультациях США, ЕС и Украины, сообщил, что встреча Путина и Зеленского предварительно намечена на ближайшие две недели. В то же время он выразил сомнение в том, что у российского лидера «хватит смелости» сесть за стол переговоров с украинским президентом.

По данным AFP, Владимир Путин все же готов пойти на контакт. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Вашингтон рассчитывает провести встречу до конца августа.