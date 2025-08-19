Президент США Дональд Трамп по итогам прошедших накануне в Вашингтоне переговоров с лидерами Украины и стран Евросоюза заявил о подготовке личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Данной информацией глава Белого дома поделился в соцсети Truth Social.
«Мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлять европейские страны в координации с США. [Потом] я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи между президентом Путиным и президентом Зеленским. После нее состоится трехсторонняя встреча — [президенты России, Украины] и я», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Канцлер Германии Фридрих Мерц, принимавший участие в консультациях США, ЕС и Украины, сообщил, что встреча Путина и Зеленского предварительно намечена на ближайшие две недели. В то же время он выразил сомнение в том, что у российского лидера «хватит смелости» сесть за стол переговоров с украинским президентом.
По данным AFP, Владимир Путин все же готов пойти на контакт. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что Вашингтон рассчитывает провести встречу до конца августа.
Зеленский со своей стороны подтвердил, что инициатором личных переговоров выступила Москва. По его словам, Россия предложила Трампу сначала провести двустороннюю встречу, а затем расширить формат до трехстороннего. Украинский лидер подчеркнул, что готов встретиться с Путиным без каких-либо предварительных условий:
«Если мы начнем требовать предварительного прекращения огня, Россия начнет выдвигать сотню других условий».
В Кремле подтвердили сам факт телефонного разговора Путина и Трампа, однако воздержались от подтверждения готовности российского президента к личной встрече с Зеленским. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил лишь, что обсуждалась возможность «повысить уровень» прямых российско-украинских контактов. Ранее Путин неоднократно отвергал подобные предложения.