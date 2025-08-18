В Белом доме стартовала многосторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Переговоры сосредоточены на мирном урегулировании конфликта в Украине и гарантиях безопасности для Киева.

Трамп выразил уверенность в достижении соглашения по ключевым вопросам, включая безопасность Украины, и заявил, что мирное соглашение возможно по итогам данной встречи. Он подчеркнул важность принятия Россией гарантий безопасности для Украины как ключевого шага и отметил, что не верит в угрозу дальнейшей агрессии со стороны Москвы. Трамп ожидает, что Россия сделает «позитивные шаги», включая немедленную передачу Киеву тысячи пленных, и анонсировал скорое объявление обмена заключенными.

Выступая вместе с европейскими лидерами и Дональдом Трампом, Владимир Зеленский заявил, что у группы был «очень продуктивный» разговор. «Мы говорили об очень чувствительных моментах. Первая из них – это гарантии безопасности. Безопасность в Украине зависит и от Соединенных Штатов... [...] На стороне Украины очень много стран, наш народ, и все мы хотим закончить эту войну».

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает над созданием гарантий безопасности для Украины, аналогичных статье 5 НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «путь [к миру] открыт», но предупредил, что следующие переговоры должны привести к прекращению огня. Он поблагодарил Трампа, отметив, что саммит на Аляске «проложил путь» к мирному урегулированию. «Теперь предстоят сложные переговоры, — добавил Мерц. — Мы все хотим прекращения огня. Трудно представить следующие встречи без этого — давайте работать над этим и оказывать давление на Россию».

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите, поддержал состоявшиеся переговоры, но предложил дополнить трехсторонний формат (Россия-Украина-США) «четырехсторонней» встречей. «Вы можете быть уверены, что европейцы полностью осознают свою долю ответственности за гарантии безопасности Украины, но и их собственная безопасность в этой ситуации явно поставлена на карту», — заявил Макрон, обращаясь к Трампу.