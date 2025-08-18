В Белом доме стартовала многосторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Переговоры сосредоточены на мирном урегулировании конфликта в Украине и гарантиях безопасности для Киева.
Трамп выразил уверенность в достижении соглашения по ключевым вопросам, включая безопасность Украины, и заявил, что мирное соглашение возможно по итогам данной встречи. Он подчеркнул важность принятия Россией гарантий безопасности для Украины как ключевого шага и отметил, что не верит в угрозу дальнейшей агрессии со стороны Москвы. Трамп ожидает, что Россия сделает «позитивные шаги», включая немедленную передачу Киеву тысячи пленных, и анонсировал скорое объявление обмена заключенными.
Выступая вместе с европейскими лидерами и Дональдом Трампом, Владимир Зеленский заявил, что у группы был «очень продуктивный» разговор. «Мы говорили об очень чувствительных моментах. Первая из них – это гарантии безопасности. Безопасность в Украине зависит и от Соединенных Штатов... [...] На стороне Украины очень много стран, наш народ, и все мы хотим закончить эту войну».
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает над созданием гарантий безопасности для Украины, аналогичных статье 5 НАТО, предусматривающей коллективную оборону.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «путь [к миру] открыт», но предупредил, что следующие переговоры должны привести к прекращению огня. Он поблагодарил Трампа, отметив, что саммит на Аляске «проложил путь» к мирному урегулированию. «Теперь предстоят сложные переговоры, — добавил Мерц. — Мы все хотим прекращения огня. Трудно представить следующие встречи без этого — давайте работать над этим и оказывать давление на Россию».
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите, поддержал состоявшиеся переговоры, но предложил дополнить трехсторонний формат (Россия-Украина-США) «четырехсторонней» встречей. «Вы можете быть уверены, что европейцы полностью осознают свою долю ответственности за гарантии безопасности Украины, но и их собственная безопасность в этой ситуации явно поставлена на карту», — заявил Макрон, обращаясь к Трампу.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что встреча «может стать историческим шагом» как для Украины, так и для всей Европы. «Когда мы говорим о безопасности, мы говорим о безопасности не только Украины, но и Европы и Великобритании», - заявил он, отметив, что предложение Трампа о гарантиях по аналогии со статьей 5 устава НАТО согласуется с тем, над чем «Коалиция желающих» работала в течение нескольких месяцев.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что за последние две недели союзники «добились большего прогресса в прекращении этой войны, чем за последние три с половиной года».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия Трампа по преодолению «тупика» в отношениях с Путиным , отметив, что президент США «начал диалог», который может положить конец войне в Украине. В ответ Трамп похвалил страны НАТО за процесс увеличения оборонных расходов с 2% ВВП, «которые не всегда оплачивались», до 5%, «которые оплачиваются».
Трамп также предложил обсудить «возможный обмен территориями с учетом текущей линии соприкосновения». Зеленский же подчеркнул, что вопросы территориального обмена будут рассматриваться только на трехсторонней встрече с участием России. Трамп подтвердил, что такая встреча состоится после переговоров в Белом доме.
Ранее в понедельник президент США исключил возможность вступления Украины в НАТО, пообещав при этом «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования.