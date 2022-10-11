Война в Украине спровоцировала у обычных россиян новый интерес к бомбоубежищам, следует из данных запросов в Google и «Яндексе». На сайтах объявлений за последний месяц появилось множество предложений об аренде или сдаче зданий с бункерами, пишет издание «Компания».

Не прекращающиеся с конца февраля боевые действия в Украине и объявленная частичная мобилизация вызывают у большинства россиян сильную тревогу. Отсюда вытекает желание вернуть хоть какую-то уверенность в собственной безопасности. Некоторые делают ставку на крепкие стены бомбоубежищ. Так, в соцсетях все чаще стали появляться карты разных городов страны с отметками бомбоубежищ, однако бункеры — стратегические объекты, а их полный список власти засекретили. Для того чтобы узнать, где находится бункер, нужно обратиться в местный учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Там выдадут список ближайших к дому бомбоубежищ и проинструктируют на случай ЧС, но полный реестр получить нельзя, указывает журналист издания.

Стоимость обустройства бункеров в частном доме у российских компаний варьируется от 100–200 тыс. рублей вплоть до нескольких сотен миллионов рублей в зависимости от размера объекта и систем жизнеобеспечения. Часть из фирм-застройщиков ранее возводила сооружения государственной важности. Так, компания Bunkerz предлагает клиентам самостоятельно рассчитать приблизительную стоимость строительства бомбоубежища. Например, бункер из герметичного контейнера без утепления, воды и каких-либо коммуникаций размером 15 кв. м обойдется в 290 000 рублей. Бункер с теми же условиями, но из герметичной стали, будет дороже — 890 000 рублей, а из монолитного бетона — 1 290 000 рублей.

Бункер из армированного монолитного бетона площадью 25 кв. м с утеплением, внутренней отделкой, скважиной для воды и насосом, а также генератором газового электричества, газгольдером, озонатором, системой регенерации воздуха, вытяжкой, усилителем GSM-сигнала и мини-лабораторией для выращивания биологического питания будет стоить в среднем 3 140 000 рублей.

Строительство бункера занимает не более двух месяцев: от момента подачи заявки до завершения отделки. Годовой запас основных продуктов питания на человека — минимум 90 000 рублей. Теоретически в бункере можно прожить сколько угодно лет, главное, чтобы хватило энергоресурсов, продуктов питания и воды, приводит «Компания» слова специалистов.

Между тем, во время пандемии богатые россияне скупали бункеры у американских производителей. Так, в крупной компании Rising S Company из США, специализирующейся на строительстве бункеров, сообщали о продаже россиянам в 2020 году двух объектов, которые были оборудованы в том числе системой для фильтрации ядерных частиц. Стоимость такого убежища компания оценила в $150 000.