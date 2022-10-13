В Берлине выросло число карманных краж, а также краж велосипедов. В период пандемии COVID-19 случаев воровства зафиксировали намного меньше, однако в первой половине 2022 года преступления участились. В некоторых районах особенно часто люди сталкиваются с мошенниками, как сообщает Die Zeit.

Так, в столице ФРГ полиция только за первые полгода зафиксировала примерно 7000 случаев карманных краж. Однако в 2021 и 2020 годах их всего было 13 500 и 12 700 соответственно.

Карманные кражи — не единственный способ мошенников обмануть граждан немецкой столицы. За первые полгода также участились случаи краж велосипедов. По данным полиции, зафиксировали около 12 500 случаев краж. Однако всего в 2021 году было около 23 000. Больше всего карманных краж произошло в районе Митте (1236). На втором месте по количеству краж — Фридрихсхайн-Кройцберг (1020), на третьем — Нойкёльн (805). Кражи велосипедов чаще проходили в Панкове (1963) и Фридрихсхайн-Кройцберге (1918), а реже всего — в Марцан-Хеллерсдорфе (267).

С другой стороны, в Берлине полиция зафиксировала меньше краж из подвалов и чердаков — чуть менее 6000. Для сравнения, в 2021 году таких случаев преступления было 15 000, а в 2020 году — около 19 000. Кроме того, в первое полугодие 2022 года зарегистрировали 3000 краж в квартирах и домах, а в прошлые годы: около 5000 и 6100.

Другая проблема, которая беспокоит граждан, особенно фермеров, — частые случаи хищения фруктов и овощей, указывает немецкое издание Zeitung «Aussiedlerbote». Например, за одну ночь мошенники вывезли с одной фермы около 500 кг яблок — такой ущерб урожаю можно сравнить с рекордной засухой. Сейчас проблема хищения фермерской продукции достигла своего пика, как считают представители ассоциации фермеров.

Вероятно, такой рост случаев краж может быть связан с резким ростом цен на продукты питания, что вынуждает людей идти на крайние меры. Стоимость сельскохозяйственных продуктов увеличивается из-за инфляции, однако желающих покупать фермерские продукты становится все меньше. В первом полугодии продажи фермеров уже упали на 17%.