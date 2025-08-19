Евросоюз продолжит оказывать давление на российскую военную экономику, а следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов уже к сентябрю. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после виртуальной встречи с лидерами стран союза, где обсуждались итоги переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

«Единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым. Все привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы. ЕС продолжит нацеливаться на военную экономику России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу», — написала Каллас в X. Она подчеркнула, что эти вопросы будут в центре внимания на предстоящем заседании министров иностранных дел и обороны ЕС.

Президент Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-заседания провел телефонный разговор с Зеленским. Он отметил сплоченность ЕС и непоколебимую поддержку Украины.

Он назвал главными задачами Евросоюза прекращение кровопролития, продвижение обмена пленными и возвращение похищенных Россией детей. По словам Кошты, ЕС будет сотрудничать с США для обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.