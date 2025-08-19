За урегулирование конфликта в Украине Дональд Трамп хочет не только получить Нобелевскую премию мира, но и заработать место в раю.

Американский президент отметил, что надеется на сделку по прекращению войны между Россией и Украиной.

«Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не все хорошо», — сказал он в интервью утренней программе Fox & Friends.

«На самом деле, я нахожусь в самом низу тотемного столба», — усмехнулся Трамп, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну в Украине «за 24 часа».