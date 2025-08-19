ПОЛИТИКА
Трамп собрался попасть в рай
Дональд Трамп заявил, что его посредничество в урегулировании конфликта в Украине может стать шансом попасть в рай и получить Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп / Reuters
19 августа 2025 г.

За урегулирование конфликта в Украине Дональд Трамп хочет не только получить Нобелевскую премию мира, но и заработать место в раю. 

Американский президент отметил, что надеется на сделку по прекращению войны между Россией и Украиной.  

«Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не все хорошо», — сказал он в интервью утренней программе Fox & Friends.  

«На самом деле, я нахожусь в самом низу тотемного столба», — усмехнулся Трамп, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну в Украине «за 24 часа». 

Трамп также не скрывает своего стремления к Нобелевской премии мира. Неделю назад Белый дом сообщил, что его кандидатуру уже выдвинули семь стран — Азербайджан, Армения, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.  

«Дональд Трамп является президентом МИРА», — говорилось в заявлении Белого дома. 

Кроме того, сам президент подчеркнул, что после возвращения в Белый дом уже завершил шесть войн. 

 

