Поздним вечером 26 августа сильный толчок встряхнул побережье Каспия, заставив жителей Дагестана и соседних регионов выбежать на улицы. Магнитуда подземного толчка составила 5,7 при глубине 11 км, тогда как азербайджанские сейсмологи уточнили глубину очага на уровне 66 км. В Баку, Сумгаите, Гяндже и других городах Азербайджана землетрясение ощущалось с интенсивностью в 3–4 балла.

Землетрясение произошло около 23:30 по местному времени, его эпицентр находился в Каспийском море примерно в 28 км к востоку от Избербаша, сообщило Европейско-Средиземноморское сейсмологическое агентство.

Толчки ощутили жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта, а также Чечни, Астрахани, Пятигорска, Кисловодска и даже соседних Азербайджана и Казахстана. По свидетельствам очевидцев, более тысячи человек в Махачкале в панике выбежали из домов, опасаясь повторных толчков.

Спасатели и местные власти всю ночь проверяли здания. На данный момент сообщений о жертвах или серьезных разрушениях нет.

Этот толчок стал частью серии сильных сейсмических событий в России. В прошлом месяце на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8 — самое мощное с 1952 года. В регионе зафиксировали более 100 афтершоков и цунами, из-за чего предупреждения о волнах объявляли на Курильских островах, в Японии и вдоль тихоокеанского побережья вплоть до Перу.