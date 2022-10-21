Турция планирует создать постоянно действующую научную базу в Антарктиде. Она будет проводить исследования в различных областях, в том числе изучать влияние изменения климата на планету. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк в эфире телеканала A-Haber.

«Мы уже отправили шесть научных экспедиций в Антарктиду для проведения исследований. В этом году, надеюсь, состоится еще одна. Мы создали там временную научную базу, теперь хотим превратить ее в постоянную», — сказал министр.

На прошлой неделе участники 6-ой научной турецкой антарктической экспедиции прибыли на остров Хорсшу, где расположена временная база. Работы ведутся под патронажем Администрации Президента Турции, при поддержке Министерства промышленности и технологий страны и координации Института полярных исследований при Совете по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

Достигнув Антарктики, члены экспедиции направились на юг к острову Ливингстон, где расположена болгарская научная станция, а затем через проливы Брансфилд и Жерлаш вдоль побережья Антарктиды к каналу Лемейр и бухте Пленео.

Турция отправляет научные экспедиции на самый южный континент планеты с 2016 года.