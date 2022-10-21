Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди одобрило освобождение в августе 11 мужчин, осужденных и приговоренных к пожизненному заключению за групповое изнасилование мусульманки и убийство членов ее семьи во время беспорядков на религиозной почве в Гуджарате в 2002 году.

Письмо с одобрением от министерства внутренних дел Индии, которое возглавляет близкий помощник Моди Амит Шах, было загружено в социальные сети юридическим сайтом The Leaflet, сообщает ГИ.

Освобождение осужденных в августе и последующее их поздравление со стороны радикальных активистов вызвало возмущение. Но в то время было неясно, одобрило ли центральное правительство, сформированное крайне правой партией Бхаратия джаната, их освобождение.

Билкис Бано, которой сейчас за сорок, была на пятом месяце беременности, когда в 2002 году (Моди тогда был главным министром штата Гуджарат) над ней жестоко надругались во время межобщинных столкновений. Почти 2000 человек, в основном мусульмане, были убиты в результате одного из самых жестоких актов насилия в истории страны.

Согласно письменным показаниям под присягой, представленным правительством Гуджарата в Верховный суд, штат заявил, что его решение об освобождении осужденных было основано на том, что они провели в тюрьме 14 лет, где отметились хорошим поведением.

Верховный суд потребовал от правительства штата обнародовать документы о помиловании, предоставленном насильникам после многочисленных ходатайств, поданных против их освобождения.

Новостной канал NDTV в Нью-Дели со ссылкой на материалы суда сообщил, что осужденным были предоставлены условно-досрочное освобождение и отпуск на более чем 1000 дней, прежде чем они были досрочно освобождены в августе.

Согласно другому документу, опубликованному The Leaflet, правительство штата решило освободить заключенных, несмотря на возражения со стороны Центрального бюро расследований, глава которого заявил, что нельзя проявлять снисходительность и что преступления были «ужасными, тяжкими и серьезными».

11 человек были приговорены к пожизненному заключению по делу о групповом изнасиловании и убийстве в 2008 году. Четырнадцать членов семьи Бано также были убиты в результате насилия, в том числе ее трехлетняя дочь. Голова днвочки была разбита о землю индуистскими фанатиками в Лимкхеде, в районе Даход штата Гуджарат.

Осужденные были освобождены в августе, что совпало с 75-летием независимости Индии.

Десятки протестующих вышли на улицы, а лидеры оппозиции раскритиковали правящую партию за нарушение прав женщин и предвзятое отношение к мусульманам. Лидер Индийского национального конгресса Рахул Ганди даже обвинил премьер-министра Моди в поддержке насильников.

Наблюдатели считают, что освобождение убийц и насильников стало посланием Моди к индуистским шовинистам в преддверии выборов в Гуджарате.

Беспорядки 2002 года стали неудобным эпизодом в политической биографии Моди — в то время он был высшим избранным должностным лицом Гуджарата. Неоднократно звучали обвинения, что власти допустили и даже поощряли кровопролитие.

Сам Моди всегда отрицал свою роль. Верховный суд также не нашел оснований для его судебного преследования.