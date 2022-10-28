Турция, наряду с укреплением национальной безопасности и предотвращением гуманитарных трагедий в различных уголках мира, считает приоритетом борьбу с пропагандой войн и терроризма. Об этом заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, выступая на организованном агентством Anadolu форуме «Военной корреспонденции и журналистики в зонах кризиса».

Алтун выразил удовлетворение участием в подобном форуме и отметил важность курсов военной журналистики, поскольку «войны, конфликты, напряженность и кризисы являются горькой реальностью сегодняшнего мира». «Частные компании за рубежом организуют подобные курсы за очень большие деньги, тогда как Anadolu проводит эти курсы для журналистов со всего мира безвозмездно», — указал Алтун.

«Мир в нашу эпоху полон кризисов и неопределенностей, острых конфликтов. В эту эпоху наиболее сложным в журналистике является рассказать миру правду о войнах, кризисах, напряженности и конфликтах между региональными и глобальными акторами», — подчеркнул глава Управления по связям с общественностью администрации президента.

Фахреттин Алтун отметил, что главной обязанностью журналистов, освещающих события с горячих точек, является «правдивое свидетельство»: «Мы все становились свидетелями того, как «правдивое свидетельство», одно слово или один кадр, оказывали огромное влияние на мир. А какой-либо кадр, запечатленный журналистам, может не только передать боль и разрушения, вызванные войной, но порою даже изменить сам ход войны».

По словам Алтуна, мирная дипломатия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начиная от российско-украинской войны до кипрского вопроса, помогает сформировать видение для «мирной журналистики».

«Турция, наряду с укреплением национальной безопасности и предотвращением гуманитарных трагедий в различных уголках мира, считает приоритетом борьбу с пропагандой войн и терроризма. В этой связи мы прилагаем усилия, чтобы донести правдивую информацию по верным и безопасным каналам, и сделать это наиболее быстро. Одним из направлений решительной борьбы с терроризмом, которую Турция осуществляет под лидерством господина президента, является борьба с систематической дезинформацией и террором, осуществляемым через распространение лжи», — указал он.

Фахреттин Алтун подчеркнул, что Турция сегодня прилагает огромные усилия для борьбы с «черным пиаром» в национальном и международном масштабе. Он напомнил, что во время Второй Карабахской войны, когда Азербайджан освобождал свои исконные земли от армянской оккупации, представители СМИ оперативно делились достоверной информацией и кадрами с фронта, тем самым препятствовали лживой пропаганде.

«Все мы помним кадры, доказывающие, как журналисты работали в зоне вооруженного конфликта, несмотря на угрозу для жизни, чтобы оперативно передать информацию о войне между РФ и Украиной. Весь мир видел и читал о жестокости войны, разрушениях и гуманитарных трагедиях благодаря работе «мирных журналистов»», — сказал он.

Глава управления отметил, что турецкие медиа, в частности агентство «Анадолу» и медиахолдинг TRT, представили миру эксклюзивные новости и кадры касательно борьбы Турции с терроризмом, Карабахской войны и войны между РФ и Украиной.

Форум «Военной корреспонденции и журналистики в зонах кризиса» организован агентством «Анадолу» при поддержке Управления по связям Администрации президента Турции. В форуме приняли участие 15 представителей международных СМИ из Грузии, Пакистана, Эфиопии, Албании, Азербайджана, Украины, Нигерии, Алжира, Чада, Кении, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана. Форум нацелен на повышение интереса представителей международных СМИ к Турции, обеспечение взаимодействия между турецкими и иностранными военкорами.