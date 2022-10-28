Онлайн-продажа непродовольственных товаров (e-commerce) в России увеличилась на 51,5% за первое полугодие 2022 года, а продовольственных — в два раза, сообщает российская версия Forbes со ссылкой на исследование INFOline. За 2022 год показатели онлайн-продаж вырастут на 40% по сравнению с предыдущим годом, прогнозируют аналитики.

Продажи непродовольственных товаров составили почти 2 трлн руб. в первом полугодии текущего года. Агентство ожидает, что к концу 2022 года продажи увеличатся до 4,9 трлн руб., в 2023-м — до 6,6 трлн руб.

Продовольственная онлайн-торговля в первом полугодии заработала 301 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2021 году. INFOline предполагает, что к концу 2022 года эти продажи дорастут до 620 млрд руб., а в 2023 году — до 940 млрд руб.

Генеральный директор INFOline Михаил Бурмистров объясняет развитие рынка электронной торговли пандемией коронавируса. Эксперт отмечает, что в 2021 году рынок онлайн-продаж вырос на 45,4%, а в течение нескольких лет его объем увеличится еще на треть и превысит 15,3 трлн руб.

3% рынка занимает Wildberries — компания остается лидером в сегменте онлайн-продаж, ее оборот во II квартале 2022 года достиг 340,1 млрд руб., установив исторический максимум. В следующем квартале маркетплейс ожидает новый рекорд, сказали в Wildberries.

На втором месте — Ozon с 14% доли на рынке. Оборот компании вырос на 113%, до 348,1 млрд руб. Обладатель третьего места сменился — вместо «М.Видео-Эльдорадо» в 2021 году теперь его занимает «Сбер» и его розничные онлайн-бизнесы «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Самокат» и Delivery Club. Они занимают 5,5% рынка.

На четвертом месте — «Яндекс» c долей 5,1%, за ним следуют DNS, «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и российское подразделение AliExpress.

Бурмистров объясняет, что росту интернет-торговли в стране способствовали уход крупнейших офлайн-игроков непродовольственного сегмента IKEA, Zara и H&M и продажа оставшихся у них товаров на маркетплейсах. Кроме того, акционеры «AliExpress Россия» отказались от инвестиций в проект, что позволило нарастить доли на рынке Wildberries и Ozon.

Между тем, объем рынка интернет-торговли в России активно рос и до введения масштабных санкций в начале 2022-го года. В частности, за 2021-й рост составил 52% (4,1 трлн руб.), следовало из отчета Data Insight. Число заказов выросло более чем вдвое — до 1,7 млрд.