Вашингтон усилил давление на Индию и призвал Европу ввести аналогичные тарифы против индийского экспорта, пишет Axios со ссылкой на источники. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа потребовала от союзников ввести аналогичные американским пошлины, чтобы заставить Нью-Дели отказаться от закупок российской нефти. По мнению главы Белого дома, именно торговля Индии с Москвой подрывает западные санкции, отмечает портал.

27 августа США подняли ввозные пошлины на индийские товары еще на 25 пунктов, доведя общий уровень до 50%. Источники Axios сообщили, что Трамп хочет, чтобы Европа поступила так же, и не только в отношении Индии, но и Китая.

«Европейцы не могут затягивать эту войну и ожидать, что Америка заплатит за все», — заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, подчеркивая раздражение тем, что такие страны, как Германия, избегают жестких шагов против Нью-Дели, тогда как Великобритания и Франция действуют решительнее.

Трамп впервые объявил о новых пошлинах против Индии 1 августа, обвинив ее в продолжении закупок российской нефти. По его словам, Нью-Дели «прямо или косвенно» финансирует Москву. Теперь Индия оказалась среди наиболее пострадавших торговых партнеров США.