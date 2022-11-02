Проект по оказанию технической помощи в восстановлении международного аэропорта Мазари-Шарифа имени Мауланы Джалалуддина Балхи, который Узбекистан запустил год назад, реализован. В ходе торжественной церемении, посвященной завершению процесса оказания технической помощи по восстановлению воздушной гавани, со стороны Узбекистана приняли участие представители Министерства транспорта, Агентства «Узавиация», ГУП Центр «Узаэронавигация», АО «Uzbekistan Airports», «Узгидромета», сообщает УзА.

При участии узбекских специалистов были полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, полосы разворота самолетов и разметка стоянок. Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» довела электро- и светотехническое снабжение территории аэропорта до уровня современных требований. В результате аэропорт получил возможность принимать рейсы в ночное время и в сложных метеоусловиях.

«Прежде всего, хочу выразить признательность гостеприимному президенту Узбекистана, который постоянно поддерживает многострадальный афганский народ, — отметил замглавы МИДа временного правительства Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай на церемонии. — По инициативе Шавката Мирзиёева была возрождена деятельность полностью выведенного из строя международного аэропорта Мазари-Шарифа. Проведен капитальный ремонт взлетно-посадочных полос. Введена в эксплуатацию система дистанционного управления. Кардинально улучшилось внешнее электроснабжение аэропорта».

На конференции, прошедшей в Мазари-Шарифе, было отмечено, что проект по оказанию технической поддержки для обслуживания деятельности аэропорта был реализован поэтапно, и в короткие сроки аэропорт начал обслуживать четыре внутренних и один международный рейс в неделю.

Вопросы реконструкции аэропорта и возобновления авиасообщения между Афганистаном и Узбекистаном обсуждались в начале октября прошлого года на встрече в Кабуле. Тогда в консультациях участвовали глава МИД временного правительства Амир-Хан Моттаки и посол Узбекистана Ядгархожа Шадманов. В ноябре узбекская сторона сообщила о намерении прислать группу из 30 технических специалистов для участия в ремонте поврежденного оборудования в аэропорту и восстановления работы авиаузла. Кроме того, 83 технических сотрудника афганского аэропорта были отправлены на обучение в Узбекистан.

В мае 2022 директор Информационно-аналитического центра международных отношений при Министерстве иностранных дел (МИД) Узбекистана Данияр Курбанов, выступая на II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Ташкент делает многое для восстановления Афганистана как исторического моста между Центральной и Южной Азией. «Афганистан получает более 30% импорта через узбекский транспортно-логистический хаб в Термезе. Узбекские поставки электроэнергии осуществляются в Кабул», — рассказал он.