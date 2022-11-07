Китайские власти наращивают сотрудничество с Россией в области спутниковой навигации и считают, что национальная система Beidou хорошо себя зарекомендовала. Об этом заявил глава Управления спутниковых навигационных систем Китая Жань Чэнци.

«Мы осуществляем все более интенсивное и тесное сотрудничество с Россией, — сообщил он на пресс-конференции. — Система Beidou хорошо себя проявила в плане функциональности. Примеров тому множество, их не пересчитать».

Чиновник напомнил, что Китай и РФ укрепляют стратегические контакты в указанной сфере в соответствии с двусторонними рамочными соглашениями. «В области навигации мы наращиваем сотрудничество по многим направлениям», — подчеркнул Жань Чэнци. В частности, он упомянул китайско-российские проекты по стимулированию развития системы логистики и трансграничных перевозок.

Проект спутниковой навигации Beidou запустили в Китае в 2000 году. На орбите находятся космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют предоставлять услуги в области спутниковой навигации. В рамках первой фазы Beidou-1 была развернута группировка спутников для навигации на территории самого Китая; в рамках второй фазы к 2012 году создали систему спутниковой геолокации по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В рамках третьей фазы в июне 2020-го было завершено развертывание спутниковой группировки для навигации по всей поверхности Земли. По неофициальным данным, на Beidou-3 китайские власти потратили около $10 млрд. Помимо КНР, аналогичными системами обладают Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS). Установка в России станций Beidou обсуждалась с 2015 года.

В сентябре 2022-го Россия и Китай подписали контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Предполагается, что соответствующие объекты России появятся в городах Чанчунь (северо-восток Китая), Урумчи (северо-запад) и Шанхай, а китайские — в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском. «Одновременное использование российской и китайской систем — ГЛОНАСС и Beidou — повышает точность и надежность навигации», — отмечал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

В то же время китайские СМИ отмечали, что в сравнении с ГЛОНАСС система Beidou более продвинута как в техническом плане, так и по количеству спутников. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она способна определять положение цели с точностью до 2,6 метра, в остальных точках планеты — до 3,6 метра. В определении местоположения засекреченных объектов ее точность может достигать 0,1 метра. «Однако необходимо заметить, что российско-китайское сотрудничество в сфере спутниковой навигации на самом деле может дать целенаправленное взаимодополняющее преимущество. Если в спутнике одной из сторон произойдет сбой или он подвергнется атаке, в результате чего он не сможет нормально работать в отведенном ему регионе, то в таком случае можно будет воспользоваться другой системой и обеспечить навигацию по всей планете», — писал портал Sina.com.

Кроме того, диапазон частот ГЛОНАСС и Beidou различен, и они не могут быть совмещены. В этой связи могут быть совмещены только их оборудования. Поэтому сотрудничество между ГЛОНАСС и Beidou основывается не только на одном желании использования спутников друг друга для атаки противника. Основа сотрудничества лежит в совместных разработках оборудования, способного совмещать два вида спутников, что больше напоминает увеличение числа абонентов и расширение возможностей приема наземных сигналов, заключали китайские журналисты.