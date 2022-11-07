Европа оказалась перед уникальной возможностью — сменить парадигму на текущем энергетическом рынке и впервые за долгое время может отвязать стоимость электроэнергии от самого дорогого на текущий момент энергоресурса — газа, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что в случае успеха решение этой задачи позволит сформировать совершенно новый, независимый от энергоресурсов рынок «зеленой энергетики», что в дальнейшем позволит окончательно отвязать цены на электричество от традиционных энергоресурсов.

Ключевые шаги в направлении развития рынка ЕС предпримет на саммите 24 ноября.

Сейчас цены на электроэнергию привязаны и определяются через стоимость газа на рынке. Рост стоимости электроэнергии затрагивает все сферы генерации в Европе, в том числе высокомаржинальную «зеленую энергетику», затраты на производство которой низкие. Рекордные цены на энергоресурсы негативно отражаются на общей стоимости электричества в Европе, хотя «зеленая генерация» от энергоресурсов не зависит. Издание настаивает, что решение подобной задачи дается «примерно раз в целое поколение», однако один неверный шаг может привести к обвалу инвестиций в новые формы энергетики.

Европейские страны рассматривают вариант с введением предельных цен на газ, однако рисков у этого метода гораздо больше, чем возможных профицитов, утверждают опрошенные Bloomberg эксперты. Более того, в случае отказа присоединиться к механизму со стороны Швейцарии и Великобритании он просто не будет работать, так как потоки газа будут перетекать на те рынки, где сохранилось рыночное ценообразование.

«Не пытайтесь бороться с рынком. Он необходим для управления рисками. Пусть сначала рынок определит цену. Но если вы действительно хотите ввести ограничение, сделайте это как можно позже», — заявил изданию операционный директор Европейской энергетической биржи Штеффен Келер.

Для решения краткосрочных проблем ЕС присматривается к так называемой иберийской модели, которая работает в Португалии и Испании. Энергогенерирующие компании, которые работают на газе, обязаны ограничить цены на свою продукцию, однако, в зависимости от конъюнктуры, они имеют право частично переложить расход на потребителя, повысив тарифы.

Еще один способ смягчить последствия сокращения поставок российского газа, необходимого для грамотного «зеленого перехода», — ограничение «непредвиденно больших» доходов энергетических компаний. ЕС уже согласился ввести подобное ограничение для всех поставщиков электричества, потолок будет установлен на уровне €180 за мегаватт-час с декабря по июнь следующего года. В этом шаге, отмечает Bloomberg, и кроется главная сложность — под ограничения подпадают все: «зеленые» и «незеленые» энергетические компании, — что снижает доходы и сокращает инвестиции в том числе «правильной» отрасли.

Для ускорения энергоперехода европейским властям следует разделить оптовый рынок электроэнергии на две части: «зеленый» и «незеленый», а также ввести предельную стоимость на электричество, генерируемое традиционными энергоресурсами. Переходный механизм уже работает в Великобритании через схему «компенсирующих контрактов» для экологически чистых производителей энергии: она фактически фиксирует стабильность доходов «зеленых» компаний, что позволяет им наращивать инвестиции и мощности.

В то же время, несмотря на декларируемые намерения стран Европы диверсифицировать энергетическую отрасль и перейти на возобновляемые источники энергии, их доля в структуре энергопотребления все равно остается незначительной. Основными источниками энергии для всех без исключения стран мира по-прежнему остаются нефть (30,95%), уголь (26,90%) и газ (24,42%), доля же возобновляемых источников в мире на 2021 год не превышала 6,7%, указывается в аналитическом отчете российских аналитиков «ИнфоТЭК» «Мировая энергетика».

«Эпоха нефти не прошла, а пик нефти не достигнут. «Черное золото» было и остается главным энергоносителем в мире. Ни о каком отказе от нефти в обозримом будущем пока нет и речи», — заявляют эксперты «ИнфоТЭК».

Потребление энергии в мире растет, коррелируя с ростом численности человечества с коэффициентом корреляции 0,947. И, хотя совершенствование технологий и освоение новых источников первичной энергии сдерживает рост энергопотребления, страны, не имеющие собственных ресурсов для развития энергетики, — в первую очередь, страны Евросоюза, — оказываются в наиболее уязвимом положении с точки зрения дефицита энергии. «Ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) обеспечивает 70% энергопотребления, а собственных месторождений в регионе недостаточно (при этом Германия, Бельгия и Испания решили отказаться от АЭС). В результате ЕС критически зависит от импорта энергоносителей», — заключают российские эксперты.