Пользователи аккаунтов в социальных сетях, связанных с РПК, которые распространяют террористическую пропаганду и антитурецкую дезинформацию, имеют судимости за торговлю наркотиками или разыскиваются за их оборот. К такому выводу пришли службы безопасности Турции после проведения соответствующего расследования. Причастные к распространению наркотиков проводили кампании по дезинформации через аккаунты с вымышленными именами, целью которых является распространение ложных новостей для введения в заблуждение общественного мнения.

В ходе расследования были четко установлены учетные записи в социальных сетях, которые были связаны друг с другом и использовали теги, определенные террористами из РПК. Так, аккаунтом в Twitter @jiyan_zagros_ (сейчас его действие приостановлено) управляла женщина Зелихе Эртюрк, которая долгое время скрывается от правосудия за «создание организации для незаконного оборота и поставки наркотиков или стимуляторов» в Нидерландах, куда она прибыла нелегально, а члены ее семьи были приговорены к тюремному заключению за наркоторговлю и вступление в террористическую организацию. В 2009 году ее сын Рамзан Эртюрк был приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, брат Мехмет Эртюрк — к 12 годам после того, как в 2008 году его поймали при попытке контрабанды 52 килограммов героина в Нидерланды.

Информация о причастности террористов РПК к торговле наркотическими веществами фигурирует в многочисленных отчетах ЕС, ООН, НАТО и США, начиная с 1990-х. По данным правоохранительных структур от 2022 года, основанным на сведениях Интерпола, уровень охвата наркотрафика в Европе террористами РПК увеличился с 60-70% в 90-е до 80% в 2010-е. При этом террористы РПК участвуют во всех этапах распространения наркотиков: от производства до реализации.

По последним данным, на сегодняшний день РПК также контролируют до 80% процентов наркоторговли в Европе, что приносит в «казну» террористической структуры до $1,5 млрд в год, отмечает Anadolu.

Границы «наркотической деятельности» террористов РПК начинаются со стран Ближнего Востока и заканчиваются Западной Европой, пролегая через так называемый «Балканский маршрут». К наркоторговле привлечены не только рядовые пособники террористов, но и «неправительственные структуры». В частности, как следует из отчетов Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) и Европейского полицейского агентства (Европол), террористы координируют «наркотическую деятельность», прикрываясь различными НПО.

Террористы РПК контролируют даже уличных продавцов наркотиков в Европе, периодически повышая цены на «товар» и снижая его «качество» для увеличения финансовых поступлений.

В июле 2022-го в ежегодном докладе полицейской организации Евросоюза Европола «О состоянии и тенденциях в вопросе терроризма в ЕС» на 2022 год констатировалось, что террористы РПК продолжают работу по пропаганде и организации протестов за счет собранной в Европе финансовой помощи. По данным Европола, деятельность РПК в странах Европы координирует зонтичная организация под названием «Конгресс Европейского демократического курдского общества». Ее штаб-квартира находится в Бельгии. Свою деятельность РПК не прекратила даже в ходе пандемии коронавируса, указывали в Европоле. Средства собирались в европейских странах за счет членских взносов, продажи печатных изданий, специальных мероприятий и кампаний. Сбор активно велся во многих странах, в том числе в Германии.

За счет собранных денег террористы помимо распространения наркотиков совершали такие преступления, как отмывание денег и вымогательство. Также некоторые жители европейских стран, в частности, представители левых организаций, отправились на север Сирии, чтобы присоединиться к РПК, заявили в Европоле. «Учитывая необходимые для этого тренировки и боевой опыт, можно предположить, что после возвращения в Евросоюз эти люди будут способны на жестокие атаки», — отмечалось в докладе.