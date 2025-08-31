Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов сесть за стол переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, встреча направлена на завершение войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью Daily Caller. Трамп отметил, что без его участия российский и украинский лидеры вряд ли согласятся на прямую встречу.
«Насчет двусторонней [встречи Путина и Зеленского] — я не знаю, но трехсторонняя состоится», — подчеркнул глава Белого дома. Сроки и место переговоров он не уточнил.
Американский лидер добавил, что иногда люди «не готовы» мириться, и сравнил Путина и Зеленского с детьми, которые дерутся на площадке.
«Ты хочешь остановить их, а они продолжают. Но спустя какое-то время они сами будут рады остановиться. Понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем их можно будет остановить», — сказал он. Трамп признал, что конфликт длится слишком долго и «погибло много людей».
О планах организовать переговоры Трамп объявил 18 августа, вскоре после личных встреч с Путиным и Зеленским по отдельности и переговоров с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча возможна лишь после «детальной проработки» повестки и при условии, что подпись под мирным соглашением поставит «легитимное лицо».
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Путиным в любом формате. Однако он подчеркнул, что предпочел бы трехстороннюю встречу с участием США.
«Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», — сказал Зеленский, отметив, что Россия «посылает негативные сигналы».
26 августа Трамп назвал трудности с завершением войны «масштабным межличностным конфликтом». По его словам, Путин избегает прямого контакта с Зеленским, потому что тот ему «не нравится».