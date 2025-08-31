Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов сесть за стол переговоров с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, встреча направлена на завершение войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью Daily Caller. Трамп отметил, что без его участия российский и украинский лидеры вряд ли согласятся на прямую встречу.

«Насчет двусторонней [встречи Путина и Зеленского] — я не знаю, но трехсторонняя состоится», — подчеркнул глава Белого дома. Сроки и место переговоров он не уточнил.

Американский лидер добавил, что иногда люди «не готовы» мириться, и сравнил Путина и Зеленского с детьми, которые дерутся на площадке.

«Ты хочешь остановить их, а они продолжают. Но спустя какое-то время они сами будут рады остановиться. Понимаете? Это почти то же самое. Иногда им нужно немного повоевать, прежде чем их можно будет остановить», — сказал он. Трамп признал, что конфликт длится слишком долго и «погибло много людей».