В Самарканде 11 ноября состоялся IX саммит Организации тюркских государств (ОТГ) — первый после переименования Тюркского совета в ОТГ. Кроме принимающей стороны в лице президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в мероприятии высокого уровня приняли участия главы стран-участниц ОТГ: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президенты Кыргызстана и Казахстана Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев. Венгрия, обладающая статусом страны-наблюдателя, присутствовала на мероприятии на уровне премьер-министра, при этом председатель правительства Венгрии Виктор Орбан также фактически является высшим должностным лицом страны. Другую страну-наблюдателя — Туркменистан — на саммите представил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеш (Национальное собрание), экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласование документации

Самаркандский саммит проводился под лозунгом «Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию». В его рамках обсудили как гуманитарное сотрудничество, так и проекты по укреплению экономических связей, в сфере транспорта и таможни.

В завершении официальной программы саммита, на котором председательство в организации перешло от Турции к Узбекистану, были приняты Самаркандская декларация и план мероприятий ОТГ до 2026 года и подписаны также следующие документы:

— протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств;

— решение о принятии правил процедуры Организации тюркских государств;

— решение о назначениях генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии;

— решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter, Турецкая Республика Северного Кипра утверждена в статусе наблюдателя в Организации тюркских государств.

Накануне встречи ОТГ на высшем уровне в Самарканде соответствующие переговоры провели главы соответствующих министерств и ведомств ОТГ. В частности, на консультациях МИД организации 10 ноября министр иностранных делУзбекистана Владимир Норов призвал коллег выработать единый подход по взаимодействию членов организации с временным правительством Афганистана. На переговорах министровэкономики стран-участниц обсуждалось открытие совместных торговых домов и формирование специальной экономической зоны «Турансез». Были утверждены планы по стратегии содействия торговле, а также о создании Банка развития ОТГ.

Политика «открытых дверей»

Сейчас Организация тюркских государств (ОТГ) становится все более привлекательным объединением, а 15 стран уже заявили о своей заинтересованности в присоединении к организации в качестве полноправных членов или наблюдателей. Кстати, Россия также с большим интересом присматривается к деятельности ОТГ. Двери организации по-прежнему открыты как для всех государств с тюркским населением или же считающих себя принадлежащими к тюркскому миру в широком смысле, которые готовы предложить совместные культурные и экономические проекты.

Предыдущая встреча в Стамбуле в ноябре 2021 года ознаменовалась не только переименованием Тюркского совета в Организацию тюркских государств, что и обозначило стремление стран-участниц к более тесной интеграции и дальнейшей институционализации структуры. Важной вехой в развитии объединения тогда стало принятие плана действий: «Видение тюркского мира 2040», который весьма подробно обозначил все направления сотрудничества.

В частности, в документе декларируется намерение усилить роль Организации тюркских государства в качестве многосторонней площадки регулярного диалога, консультаций и сотрудничества. Обращается внимание на необходимость продвижения общетюркской идентичности как «источника культурного богатства в объединении народов». Также подчеркивается важность продвижения тюркской культуры, ценностей, традиций, искусства и наследия во всем мире с помощью совместных усилий Организации тюркского сотрудничества во взаимодействии с соответствующими международными организациями. Предполагается добиться дальнейшей гармонизации национальной, культурной, образовательной и молодежной политики стран-участниц.

Обсуждение конкретных вопросов

Согласно уставной документации, к основным задачам ОТГ относятся создание благоприятных условий для региональных торговых отношений и инвестиций; стремление к всестороннему и сбалансированному экономическому, социальному и культурному развитию; расширение взаимоотношений в области науки, техники, образования и культуры; и поддержка мира и безопасности в регионе.

Об этом в Самарканде говорили все участники высокого мероприятия: при этом, что важно, они обращали внимание на проблемы и вызовы, которые стоят перед ОТГ, что показывает — каждая встреча на саммите носит конкретный, а не протокольный характер. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратил внимание на необходимость повышения взаимного товарооборота между странами ОТГ, поскольку основная его часть приходится на долю третьих стран. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал предпринять шаги, чтобы вопрос обучения соотечественников, проживающих за пределами тюркских государств, всегда оставался на повестке дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал акцент на сотрудничество стран ОТГ в научной области и отдельно остановился на проекте Южного газового коридора, спроектированного в качестве четвертой артерии поставок газа в Европу: по словам Эрдогана, «он может быть расширен за счет дополнительных поставок газа».

Одним из направлений работы остается стремление ОТГ к унификации алфавита и терминологии. Многие члены организации к настоящему времени уже перешли на латиницу. Но в таких странах, как Казахстан и Узбекистан, данный процесс еще не завершен.

Помимо регионального измерения ОТГ стремится к расширению отношений в международном масштабе и сотрудничает с такими организациями, как, например, Всемирная организация здравоохранения, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Программа развития ООН. При этом участие в ОТГ Венгрии в качестве наблюдателя способно сыграть особую роль в развитии отношений с европейскими странами и европейскими региональными объединениями, такими как «Вышеградская группа».

Безопасность и инфраструктурные проекты

За период между саммитами в Стамбуле и Самарканде объединение продемонстрировало беспрецедентную активность своих структур, как в плане наполнения практическим содержанием ранее достигнутых договоренностей, так и в выработке новых проектов в рамках реализации «Видения-2040». Это касается, например, сотрудничества в сфере правопорядка, кибербезопасности и безопасности.

Что касается последнего из названных блоков, то здесь, как договорись участники саммита в Самарканде, планируется создать информационную сеть для сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами для борьбы с угрозами радикализации, экстремизма, исламофобии, ксенофобии и терроризма, а также для обеспечения безопасности границ. Также государства-члены ОТГ намерены установить многосторонние каналы связи и сотрудничества по вопросам миграции для более спланированного реагирования, включая гуманитарную помощь, образование и медицинские услуги. В сфере кибербезопасности еще в мае 2022-го на специальной встрече ответственных министров информационных технологий стран-членов организации в Баку были выдвинуты предложения по расширению регионального сотрудничества в этой области. Интеграция будет осуществляться как в многостороннем, так и в двустороннем форматах.

Как отмечалось выше, на Самаркандском саммите было уделено внимание реализации транспортных коридоров, что позволит превратить ОТГ в своеобразный мост между Европой и Азией. Здесь крайне важное значение имеет Транскаспийский транспортный маршрут Восток-Запад, который связывает центральноазиатские государства-члены ОТГ с Турцией и Азербайджаном. В этой сфере уже были сделаны крупные инвестиции в инфраструктуру, и такие инвестиционные проекты расширяются.

В июне 2022-го на восьмом совещании руководителей Таможенной службы ОТГ в Бишкеке обсуждались вопросы создания упрощенного таможенного коридора, направленного на повышение эффективности перевозок, оптимизацию прохождения товаров через пограничный контроль, развитие транспортно-логистической системы, а также содействие и обеспечение безопасности этих процессов. В продолжение этой темы 27 июня в Баку состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

В сфере внимания ОТГ остается и сельское хозяйство. В июле в Ташкенте прошел форум агробизнеса ОТГ в Ташкенте, где рассматривались проекты расширения сотрудничества между странами-членами в области сельскохозяйственного образования, трансферта технологий, ветеринарии и т.д.

В свою очередь на первом заседании ОТГ по человеческим ресурсам, созванном в Стамбуле 28–29 июля 2022-го, страны-участницы согласовали ряд мер, которые будут осуществляться совместно, включая формирование тематических рабочих групп, программы обмена опытом и запуск комплексной программы обучения для чиновников и госслужащих государств-членов и наблюдателей OTГ.

Таким образом к саммиту в Самарканде организация подошла как никогда окрепшей и его результаты явились итогом плодотворной работы, начатой по итогам Стамбульского саммита, где была принята программа «Видение-2040».

О том, что ОТГ является сложившейся, устойчивой интеграционной структурой, свидетельствуют и комментарии известных российских экспертов-тюркологов. В частности, Иван Стародубцев написал в своем телеграм-канале о том, что представителям России было бы полезнее посетить саммит ОТГ в Самарканде и подать заявку на участие в ее работе в том или ином качестве, чем отправиться на встречу в формате G20 на Бали.