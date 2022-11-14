Киев и Вашингтон согласовали строительство на территории Украины малого модульного реактора, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора», — написала Маркарова в Facebook.

Дипломат отметила, что в пилотном проекте примут участие международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, партнерами выступают частные компании JGC Corporation, Starfire Energy, Clark Seed, FuelCell Energy, Doosan Enerbility, IHI Corporation, Samsung C&T Corporation.

Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, производящие менее 300 МВт (эл.) на энергоблок, то есть примерно одну треть от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. Их можно монтировать в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.

«Малый модульный реактор меньше, компактнее и более безопасен. Его можно собрать там, где это будет удобно, он состоит из модулей. А энергии может предоставить для около 60 тысяч квартир, то есть фактически это небольшой город», — отметила в комментарии УНН представитель Института проблем безопасности атомных электростанций Елена Паренюк.

Такой реактор может генерировать до 60 мВт энергии. Тогда как один энергоблок Запорожской АЭС генерирует 1000 мВт. Поэтому в случае аварии ММР даст намного меньше радиации, чем АЭС. В диаметре реактор имеет около 4 м и около 20 м — в высоту. Он загружается в бассейн, построенный по определенным технологиям, для охлаждения ядерного топлива. Кроме того, такие реакторы можно строить на 3D-принтере, пояснила Елена Паренюк.

«Если сравнивать с компьютерами, то огромный компьютер 60-х на целую комнату — это атомная электростанция, а ноутбук — это малый модульный реактор, он не такой мощный, но меньший и более дешевый», — отметила специалист из Института проблем безопасности атомных электростанций.

В августе сообщалось, что американский поставщик оборудования для энергетической отрасли Holtec International планирует построить в Украине завод по производству компонентов для малого модульного реактора SMR-160.