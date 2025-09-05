Пентагон перебросил десять истребителей F-35 на авиабазу в Пуэрто-Рико для участия в операциях против «наркотеррористических организаций» в южной части Карибского региона. Самолеты должны прибыть к концу следующей недели, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.
Боевые самолеты расширят военное присутствие США в регионе в рамках кампании президента Дональда Трампа по борьбе с группировками, которые, по его словам, поставляют наркотики в страну.
Ранее Вашингтон направил сюда семь военных кораблей, атомную подлодку и более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев. Подразделения 22-й экспедиционной бригады морской пехоты США проводят десантные учения на юге Пуэрто-Рико.
Это решение уже вызвало обострение ситуации с Венесуэлой. Каракас готовится к возможному вторжению США и мобилизует армию.
Накануне два венесуэльских истребителя F-16 пролетели над американским эсминцем USS Jason Dunham, что Пентагон назвал «демонстрацией силы».
В Вашингтоне предупредили, что «картелю, управляющему Венесуэлой, не рекомендуется мешать операциям против наркотеррористов». В Каракасе же появление американских кораблей у побережья назвали «криминальной и кровавой угрозой» и развернули дроны и военные суда для патрулирования.
Министр обороны США Пит Хегсет обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве «наркогосударством» и напомнил о вознаграждении в $50 млн за информацию, ведущую к его аресту. Сам Мадуро заявил, что США «пытаются добиться смены режима военной угрозой».
Три дня назад США нанесли удар по лодке, перевозившей, по утверждению Трампа, крупную партию наркотиков из Венесуэлы. В результате атаки погибли 11 человек. Американский лидер заявил, что экипаж принадлежал группировке Tren de Aragua, признанной в США террористической. Эти действия вызвали резкую реакцию Колумбии: президент Густаво Петро назвал удар незаконным и охарактеризовал его как «убийство».