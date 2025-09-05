Пентагон перебросил десять истребителей F-35 на авиабазу в Пуэрто-Рико для участия в операциях против «наркотеррористических организаций» в южной части Карибского региона. Самолеты должны прибыть к концу следующей недели, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Боевые самолеты расширят военное присутствие США в регионе в рамках кампании президента Дональда Трампа по борьбе с группировками, которые, по его словам, поставляют наркотики в страну.

Ранее Вашингтон направил сюда семь военных кораблей, атомную подлодку и более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев. Подразделения 22-й экспедиционной бригады морской пехоты США проводят десантные учения на юге Пуэрто-Рико.

Это решение уже вызвало обострение ситуации с Венесуэлой. Каракас готовится к возможному вторжению США и мобилизует армию.