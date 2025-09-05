Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поддерживает все предложения лидера США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу TBN.

Украинский лидер также призвал не допустить того, чтобы Кремль получил возможность обвинить Украину в отказе от мира.

«Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он поддержал все инициативы Трампа — переговоры в Стамбуле, требование о немедленном прекращении огня, заключение мирного соглашения, проведение как трехсторонних, так и двусторонних переговоров. Однако, отметил Зеленский, российский президент каждый раз отвергает все эти предложения.

«Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Он стремится купить паузу в санкционной политике, манипулировать и выигрывать время, используя различные предлоги, почему Соединенные Штаты должны немного подождать и не оказывать такого давления», — пояснил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что для Кремля США остаются врагом.

«Путин является потенциальным лжецом… Для России США — это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности», — сказал он.

Президент Украины также рассказал, что 18 августа провел «очень хороший разговор» с Трампом и его командой.

«Думаю, важно, что мы показали единство между Европой и Украиной. И я рад, что президент Трамп поддержал мою идею провести совместный саммит», — отметил Зеленский.

По его словам, на встрече обсуждалась ситуация на востоке Украины и действия Кремля. Лидер Украины выразил мнение, что Трамп может оказать давление на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всей Европе.