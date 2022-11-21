Чтец из Турции Ахмет Кузу одержал победу на XX Московском международном конкурсе чтецов Корана в номинации «тилява» (благозвучное и правильное чтение). Об этом в воскресенье сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

«Я горжусь тем, что мы в течение 20 лет проводим в российской столице конкурс чтецов Корана, на который в этом году приехали знатоки Священного Корана из 22 стран мира», — сказал, приветствуя участников, членов жюри, почетных гостей и многочисленных зрителей, заполнивших молельные залы главной российской мечети, председатель Духовного управления мусульман РФ, президент конкурса муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Муфтий Гайнутдин сообщил собравшимся, что поводом для особой радости для российских мусульман в 2022 году является празднование 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, к которому и приурочен юбиленый ХХ коранический конкурс в российской столице.

По итогам жюри присудило второе и третье места конкурсантам Абдрахману Фаруку Хафизу Бадауи из Египта и Сейиду Мустафе Хоссейни из Ирана соответственно. Почетного четвертого места и приза зрительских симпатий удостоен Мухаммад Халед Йасин из Йемена. В ХХ Московском международном конкурсе чтецов Корана участвовали представители нескольких десятков стран, в том числе Ливана, Сирии, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов, Судана, Иордании и других стран.

Конкурс организован Духовным управлением мусульман Российской Федерации и Советом муфтиев России при содействии Всемирной исламской лиги, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и благотворительного фонда «Сафмар».

Российская сторона в очередной раз продемонстрировала высокую организационную работу в проведении Международного конкурса чтецов Корана, заявил имам мечети Пророка из Медины Абдулмухсин Аль-Касим. «Московская Соборная мечеть стала международной площадкой, на которой представители десятков стран мира соревнуются в богоугодном деле — правильном чтении священного писания мусульман. Российская сторона в очередной раз продемонстрировала высокую организационную работу в проведении международного проекта. Это очень высокий уровень», — отметил Аль-Касим и подчеркнул, что пользу от проведения конкурса получают не только сами чтецы Корана, но и те, кто пришел послушать тексты Священного писания.