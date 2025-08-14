В парафированном тексте мирного договора с Азербайджаном «нет ничего ужасного, трагического и зловещего» для Армении. Об этом журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. Его слова передают армянские СМИ.

«Ранее относительно текста мирного договора звучали разного рода зловещие комментарии. Однако после недавней публикации текста выяснилось, что в нем для Армении нет ничего ужасного, трагического и зловещего. Мы привыкли к тому, что в связи с этим документом будут звучать комментарии столько, пока наступит момент представления дорожной карты по реализации подписанного документа», — отметил Худатян.

По его словам, от парафированного соглашения с Баку Ереван получает разблокированные дороги с сохранением территориальной целостности и суверенитета. Данный факт, по его словам, «важен в контексте развития республики».

Он добавил, что для Армении «открываются дороги, которые проходят через Азербайджан, поскольку речь идет о двустороннем процессе».