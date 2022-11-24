Традиционное турецкое мороженое, которое готовят из свежего козьего молока, (Maraş dondurması) пользуется большой популярностью среди болельщиков из разных стран мира, которые приехали в Катар на Чемпионат мира по футболу. В частности, перед киоском с мороженым в центре Дохи постоянно выстраиваются очереди из желающих приобрести знаменитый турецкий десерт.

Турецкое мороженое, рецепт которого родился в Османской империи, замешивают на козьем молоке с добавлением муки из корня ранней пурпурной орхидеи (салепа) и мастики, получаемой из смолы мастикового дерева. Последние два компонента не только придают мороженому уникальный вкус, но и делают его устойчивым к таянию.

«Мы представляем миру не только мороженое с его уникальным вкусом и зрелищной подачей, но и традиции нашей Турции», — сказал агентству Anadolu продавец Харун Ардаг.

Продавцы мороженого из Турции являются настоящими виртуозами своего дела, они создают из этого вкусного лакомства фигуры разной формы и устраивают из подачи десерта покупателям настоящее шоу с трюками.

По словам Харуна Ардага, за несколько дней с начала Чемпионата мира наиболее частыми покупателями мороженого стали болельщики из Бразилии, Аргентины и Чили.