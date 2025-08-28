Массированные удары России по Украине ставят под угрозу мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети X заявил спецпредставитель главы Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог.

По его словам, Россия нанесла вторую по масштабам воздушную атаку с начала полномасштабной войны, применив 600 беспилотников и 31 ракету.

«Цели? Не военные объекты, а жилые кварталы Киева — удары пришлись по пассажирским поездам, офисам миссий ЕС и Великобритании, а также по мирным жителям. Эти варварские атаки угрожают миру, к которому стремится президент США», — подчеркнул Келлог.