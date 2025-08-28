ПОЛИТИКА
Президент Португалии о Трампе: «Он российский агент...»
По словам Марселу де Соузы, действия главы Белого Дома уже принесли пользу России
Президент США Дональд Трамп / AP
28 августа 2025 г.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сделал резонансное заявление, назвав лидера США Дональда Трампа «советским или российским агентом». Как передают зарубежные СМИ, об этом политик сказал, выступая на молодежном форуме в своей стране.

По словам де Соузы, политическая манера Трампа «строится на эмоциях» и уже принесла выгоду России.

«Высший руководитель крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент», — заявил португальский президент, которого цитирует издание Portugal Pulse.

Де Соуза отметил, что курс американского президента на международной арене, в том числе в вопросе Украины, стратегически играет на руку Москве.

Отметим, что Трампа серьезно критиковали и ранее — в частности, после его саммита с Владимиром Путиным в Аляске, который многие сочли шагом, легитимизирующим действия России в Украине. Однако на высшем уровне заявления подобного рода в адрес главы Белого Дома звучат впервые.

Хотя доказательств связей Трампа с Россией нет, экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейб ранее заявлял, что поведение американского лидера «открывает возможность» подобных подозрений.

