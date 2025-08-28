Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сделал резонансное заявление, назвав лидера США Дональда Трампа «советским или российским агентом». Как передают зарубежные СМИ, об этом политик сказал, выступая на молодежном форуме в своей стране.

По словам де Соузы, политическая манера Трампа «строится на эмоциях» и уже принесла выгоду России.

«Высший руководитель крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент», — заявил португальский президент, которого цитирует издание Portugal Pulse.

Де Соуза отметил, что курс американского президента на международной арене, в том числе в вопросе Украины, стратегически играет на руку Москве.