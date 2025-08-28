Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза сделал резонансное заявление, назвав лидера США Дональда Трампа «советским или российским агентом». Как передают зарубежные СМИ, об этом политик сказал, выступая на молодежном форуме в своей стране.
По словам де Соузы, политическая манера Трампа «строится на эмоциях» и уже принесла выгоду России.
«Высший руководитель крупнейшей мировой сверхдержавы объективно является советским или российским агентом. Он действует как агент», — заявил португальский президент, которого цитирует издание Portugal Pulse.
Де Соуза отметил, что курс американского президента на международной арене, в том числе в вопросе Украины, стратегически играет на руку Москве.
Отметим, что Трампа серьезно критиковали и ранее — в частности, после его саммита с Владимиром Путиным в Аляске, который многие сочли шагом, легитимизирующим действия России в Украине. Однако на высшем уровне заявления подобного рода в адрес главы Белого Дома звучат впервые.
Хотя доказательств связей Трампа с Россией нет, экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейб ранее заявлял, что поведение американского лидера «открывает возможность» подобных подозрений.